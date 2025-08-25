Tín dụng tại TPHCM tăng 7,1% trong 7 tháng

Tổng dư nợ tín dụng tại TPHCM trong 7 tháng đầu năm 2025 khoảng hơn 4,22 triệu tỷ đồng, tăng 7,1% so với cuối năm 2024.

Chiều 25-8, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, cho biết, theo số liệu cập nhật mới nhất, đến cuối tháng 7-2025, tổng dư nợ tín dụng tại khu vực Đông Nam bộ (TPHCM và tỉnh Đồng Nai) đạt gần 5,35 triệu tỷ đồng, tăng 6,74% so với cuối năm 2024. Trong đó, TPHCM chiếm tỷ trọng 78,7% trong tổng dư nợ tín dụng tại khu vực này, tương đương hơn 4,22 triệu tỷ đồng, tăng 7,1% so với cuối năm 2024.

Về tín dụng chính sách trên địa bàn TPHCM, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 cũng cho biết, tính đến nay, tổng dư nợ đạt 23.575 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm 2024. Trong đó, chương trình cho vay phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế và việc làm đạt 18.935 tỷ đồng, chiếm 80,3% tổng dư nợ tín dụng chính sách.

"Đây là nguồn vốn quan trọng, góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và cải thiện đời sống người dân, đặc biệt là các hộ gia đình thuộc diện chính sách"- ông Nguyễn Đức Lệnh cho hay.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, tăng trưởng tín dụng trên địa bàn thuộc Chi nhánh NHNN khu vực 2 quản lý tăng tích cực, phản ánh hiệu quả chính sách tiền tệ, tín dụng và gắn liền với tăng trưởng kinh tế khu vực Đông Nam bộ. Đặc biệt là TPHCM đã tiếp tục được phát huy khi không gian kinh tế và liên kết vùng được thực hiện theo mô hình quản lý mới và việc sắp xếp các tỉnh thành phố mới. “Với môi trường kinh tế -xã hội tiếp tục thuận lợi. Trong đó, việc khánh thành và khởi công 250 dự án lớn trên toàn quốc cũng là động lực, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong các tháng cuối năm tại vùng kinh tế Đông Nam bộ”- ông Nguyễn Đức Lệnh nhấn mạnh.

NHUNG NGUYỄN