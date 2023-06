Tòa lại trả hồ sơ vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

Ngày 1-6, TAND TPHCM đã trả hồ sơ vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương) cùng 4 đồng phạm trong vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” cho Viện KSND TPHCM để làm rõ một số vấn đề.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai bà Nguyễn Phương Hằng) tố giác ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi", là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam, chồng bà Nguyễn Phương Hằng) có hành vi "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Đơn đã được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Theo cáo trạng, tháng 3-2021 đến ngày 23-3-2022, Nguyễn Phương Hằng sử dụng 12 tài khoản Youtube, Facebook, TikTok tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp và đăng tải nhiều bài viết với nhiều nội dung chưa được kiểm chứng, xúc phạm tới uy tín, danh dự của nhiều tổ chức, cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn Phương Hằng là chủ mưu, cầm đầu. Nhóm bị can gồm: Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của bị can Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam), Đặng Anh Quân (TS Luật, giảng viên Trường Đại học Luật TPHCM) là đồng phạm giúp sức. Cả 5 bị can này phạm tội có tổ chức và phạm tội 2 lần trở lên.