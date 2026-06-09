Ngày 9-6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Bộ Y tế và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Tham dự chương trình có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện; cùng đại diện các bộ, ngành chức năng và các cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu trong cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Ảnh: MINH TRẦN

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, hiến máu cứu người không chỉ là nghĩa cử cao đẹp, hành động nhân đạo cao cả mà còn là minh chứng sinh động cho truyền thống tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách" quý báu của dân tộc Việt Nam ta từ ngàn đời nay.

Để phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển bền vững, lan tỏa sâu rộng hơn nữa, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Y tế, các cơ quan liên quan cần chủ động xây dựng chiến lược dài hạn về hiến máu nhân đạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tiếp tục duy trì và phát triển, xây dựng lực lượng hiến máu thường xuyên, ổn định và bền vững.

Cùng với đó là ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số vào quản lý người hiến máu và điều phối nguồn máu, hướng tới sự nhanh chóng, chính xác và an toàn tuyệt đối; đa dạng hóa các hình thức truyền thông, tập trung vào thế hệ trẻ. Kịp thời phát hiện, tôn vinh, khen thưởng và nhân rộng những điển hình tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, để mỗi người hiến máu đều cảm thấy tự hào và xã hội luôn trân trọng những đóng góp của họ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao Bằng khen tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2026. Ảnh: MINH TRẦN

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các đoàn viên, thanh niên hãy tự nguyện, tích cực tham gia hiến máu và vận động người khác cùng tham gia hiến máu thường xuyên, chung tay xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, nhân văn, văn minh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MINH TRẦN

Trước đó, phát biểu tri ân nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng nhân ái của tất cả những người hiến máu trên cả nước, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nêu rõ, các cá nhân tiêu biểu được tôn vinh là những tấm gương bền bỉ, thầm lặng, sẵn sàng sẻ chia giọt máu quý giá của mình, góp phần cùng ngành Y tế cứu chữa người bệnh.

Trước lễ tôn vinh, các đại biểu hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026 đã dâng hương tại Đền Hùng. Ảnh: MINH TRẦN

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, nghĩa cử hiến máu giờ đây không chỉ là một hoạt động nhân đạo đơn thuần mà đã trở thành nét đẹp văn hóa, thấm sâu trong nhận thức của nhiều cá nhân, đơn vị trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi đơn vị máu được trao đi không chỉ là "phao cứu sinh" giúp người bệnh giành lại sự sống mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái, sự sẻ chia, tình yêu thương giữa con người với con người.

133 lần hiến máu và tiểu cầu 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu được tôn vinh năm 2026 đã hiến 6.378 đơn vị máu và tiểu cầu, trung bình gần 64 lần/người. Trong số này, anh Huỳnh Hải Bình (ở Hà Nội) là người hiến máu và tiểu cầu nhiều nhất với 133 lần. Người lớn tuổi nhất là bà Lê Thị Hạnh (60 tuổi, Đồng Nai) với 46 lần hiến máu, trẻ tuổi nhất là anh Mai Xuân Tú (24 tuổi, Nghệ An) đã có 68 lần hiến máu và tiểu cầu. Có 7 cá nhân đã hiến máu và tiểu cầu từ 100 lần trở lên; 29 người đã hiến máu và tiểu cầu 70-99 lần.

NGUYỄN QUỐC