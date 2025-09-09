TPHCM có mưa lớn kết hợp triều cường cao

Sáng 9-9, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ đã có dự báo hình thể thời tiết khu vực TPHCM trong vài ngày tới.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục nâng trục lên phía Bắc và suy yếu dần.

Khoảng ngày 12 đến ngày 13-9, rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam bộ được thiết lập với nhiễu động gió yếu trên cao, do đó, cần đề phòng mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh. Một số khu vực có tổng lượng mưa cao như Chợ Lớn 120mm, Thủ Đức 125mm, Côn Đảo 110mm, Bắc Tân Uyên 105mm…

Dự báo TPHCM tiếp tục có mưa lớn trong những ngày tới. Ảnh: MINH HẢI

Cũng theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, trong 24 giờ qua, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai lên nhanh và ở mức cao. Đến 7 giờ ngày 9-9, đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại một số trạm như sau: trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền), mực nước 1,43m, xấp xỉ báo động 1; trạm Phú An (sông Sài Gòn), mực nước 1,42m, xấp xỉ báo động 1; trạm Thủ Dầu Một (sông Sài Gòn), mực nước 1,49m, trên mức báo động 2.

Đỉnh triều cao nhất trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 9 đến 11-9 (ngày 18 đến 20-7 âm lịch). Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 5-7 giờ và 17-19 giờ. Cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường cao gây ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông, ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực TPHCM.

MINH HẢI