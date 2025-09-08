Khiếu nại, tố cáo về hành chính giảm cả 3 tiêu chí

Khiếu nại, tố cáo về hành chính đều giảm trên cả 3 tiêu chí: số lượt người giảm; số đơn, thư giảm; số vụ việc giảm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại phiên họp

Ngày 8-9, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 3, thẩm tra sơ bộ báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính năm 2025.

Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính năm 2025, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy cho biết, trong năm 2025 có 261.566 lượt người đến cơ quan hành chính nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, giảm 28% so với năm 2024.

Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 18.108/22.068 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 82,1%, tăng 0,6% so với năm 2024.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xem xét, xử lý, giải quyết 192/375 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội chuyển đến, đạt 51,2%.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công

Thẩm tra sơ bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công nêu rõ, Báo cáo của Chính phủ đã phản ánh cơ bản đầy đủ kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính năm 2025 của các cơ quan hành chính nhà nước và của tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán Nhà nước.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cho rằng, báo cáo của Chính phủ chưa bảo đảm về thời điểm lấy số liệu, chưa đầy đủ số liệu của bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố cần được Chính phủ rà soát, giải trình, cung cấp thông tin để bảo đảm sự chính xác, khách quan khi nhận định, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và đưa ra các kiến nghị, giải pháp thực sự hữu hiệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử.

Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đề nghị, Chính phủ cần đánh giá việc thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp có tác động như thế nào tới công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính; đi sâu phân tích cụ thể những tồn tại, hạn chế trong quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực như đất đai, đầu tư tài chính…

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính đều giảm cả ba tiêu chí: số lượt người giảm, số đơn, thư giảm, số vụ việc giảm.

Đồng chí Trần Quang Phương nhấn mạnh, trong bối cảnh thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đáng lưu ý, cần phân tích cụ thể hơn kết quả giải quyết 226 vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp lên Trung ương theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng lưu ý, cần phân tích tồn tại, hạn chế trong giải quyết khiếu nại, tố cáo trên các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo, nhất là trong lĩnh vực đất đai, môi trường; đồng thời, dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận số 107-KL/TW, ngày 24-12-2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; các quy định của Hiến pháp và pháp luật về lĩnh vực này.

