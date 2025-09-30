TPHCM: Đột phá khoa học công nghệ từ những nghị quyết mới

Tại kỳ họp thứ 4 HĐND TPHCM khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026), 9 nghị quyết liên quan lĩnh vực khoa học công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo đã được thông qua, mở rộng phạm vi áp dụng đến các khu vực mới sáp nhập gồm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây). Đây được xem là động lực quan trọng thúc đẩy TPHCM phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng tri thức và công nghệ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy và các đại biểu tham quan gian hàng tại lễ khánh thành Sihub

Từ đầu năm 2025, Thành ủy TPHCM đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, xác định KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những đột phá chiến lược hàng đầu. Việc thông qua các nghị quyết chuyên đề tại kỳ họp lần này là bước cụ thể hóa cam kết đó.

Theo ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KHCN TPHCM, thành phố đã xây dựng hệ thống chính sách ưu đãi về thuế, tài chính, thu hút nhân lực chất lượng cao cho nghiên cứu, khởi nghiệp sáng tạo; đồng thời hỗ trợ đăng ký sáng chế, tổ chức các cuộc thi, hội thi sáng tạo khoa học. Các chính sách này nay được kế thừa và mở rộng trong không gian phát triển mới sau sáp nhập.

Đáng chú ý, các hoạt động như cuộc thi, giải thưởng đổi mới sáng tạo sẽ được mở rộng đến khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây), tạo điều kiện cho các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp trong vùng có thêm cơ hội kết nối, cọ xát thực tiễn.

Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng phát biểu tại buổi công bố sự kiện Mega Us Expo 2025 do Sihub tổ chức

Bà Nguyễn Xuân Bích Thoại, Phó Giám đốc VCCI khu vực TPHCM, cho biết: Mức lương của người đứng đầu tổ chức KHCN công lập do UBND TPHCM thành lập có thể lên đến 60-120 triệu đồng/tháng. Đây là chính sách hấp dẫn, giúp thành phố thu hút chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước.

TPHCM cũng phân định rõ mức hỗ trợ theo từng giai đoạn phát triển khởi nghiệp (tiền ươm tạo, ươm tạo, tăng tốc), giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn lực phù hợp. Các startup kỳ vọng với sự tiếp sức từ chính sách, họ có thêm cơ hội hiện thực hóa ý tưởng, sản phẩm.

Theo ông Phạm Văn Quân, đại diện Công ty CP Công nghệ Checkee, các chính sách hiện nay không chỉ tạo niềm tin cho cộng đồng khởi nghiệp mà còn giúp startup đầu tư bài bản hơn vào nghiên cứu để hiện thực hóa sản phẩm.

Phó Chủ tịch TPHCM Trần Thị Diệu Thúy trao quyết định về Phát triển trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế cho Trung tâm Vật liệu cấu trúc Nano và phân tử

Hiện TPHCM đang sở hữu tiềm lực KHCN mạnh mẽ, hệ sinh thái khởi nghiệp sôi động, đội ngũ nhà khoa học đông đảo từ các trường – viện trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Việc ban hành các nghị quyết mới trong lĩnh vực KHCN được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng pháp lý vững chắc để TPHCM phát triển đột phá và triển khai hiệu quả Nghị quyết 57.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, TPHCM đã thí điểm nhiều chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế (CoE). Thành phố đã phê duyệt 2 tổ chức KHCN công lập tham gia xây dựng CoE với tổng kinh phí khoảng 200 tỷ đồng; đồng thời ươm tạo 162 dự án khởi nghiệp với tổng kinh phí khoảng 15 tỷ đồng.

BÙI TUẤN