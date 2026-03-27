TPHCM: Khai mạc hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” năm 2026

Diễn ra từ ngày 27-3 đến ngày 23-4-2026, hội thi thu hút sự tham gia của 138 đội (gồm 118 đội thi cá nhân và 20 đội thi đội) đến từ 37 trường trung cấp, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố. Có 8 hội đồng thi đăng cai và 14 ngành nghề dự thi.

Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM nhấn mạnh, hội thi nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề, cổ vũ phong trào học tập, rèn luyện tay nghề trong học sinh, sinh viên. Đồng thời, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng, khả năng thích ứng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hội thi

Theo đồng chí, hội thi năm nay cũng ghi nhận nhiều điểm mới. Trong đó, có 2 hội đồng thi mới lần đầu tham gia đăng cai, góp phần mở rộng mạng lưới phối hợp và nâng cao chất lượng tổ chức. Bên cạnh đó, nội dung thi tiếng Anh được điều chỉnh theo hướng 100% giao tiếp xã hội, giúp học sinh, sinh viên nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ trong bối cảnh hội nhập và môi trường làm việc thực tiễn.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho đơn vị tham gia

Sinh viên Nguyễn Nhất Huy (Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại), thí sinh nghề Hướng dẫn viên du lịch, cho biết, bản thân đã trải qua quá trình học tập, rèn luyện và chuẩn bị nghiêm túc để tham gia hội thi này.

"Đây là dịp để kiểm tra kiến thức, kỹ năng; là cơ hội để chúng em được trải nghiệm, cọ xát thực tiễn và hoàn thiện bản thân. Chúng em nhận thức rằng, trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, tay nghề vững, kỹ năng tốt, tác phong chuyên nghiệp chính là hành trang quan trọng để mỗi học sinh, sinh viên tự tin khi bước vào thị trường lao động", Huy bày tỏ.

Kiểm tra thông tin thí sinh trước khi vào phòng thi

Thí sinh tham gia hội thi

Các ngành nghề dự thi Bảng A (Dành cho học sinh hệ 9 và đã tốt nghiệp THCS) với 8 nghề thi gồm: phát triển website, thiết kế đồ họa, lắp cáp mạng thông tin, phục vụ phòng, kế toán doanh nghiệp, cơ điện tử, điều khiển tự động, chăm sóc sắc đẹp (nghề mới). Bảng B (Dành cho học sinh, sinh viên hệ 12 và đã tốt nghiệp THPT) với 11 nghề thi gồm: thiết kế đồ họa, phát triển website, quản trị hệ thống mạng công nghệ thông tin, thiết kế kỹ thuật cơ khí, hướng dẫn viên du lịch, phục vụ nhà hàng, phục vụ phòng, kỹ thuật chế biến món ăn, kế toán doanh nghiệp, điều khiển tự động, tiện.

CẨM TUYẾT