TPHCM: Kiểm tra đột xuất với bất kỳ chung cư, nhà cao tầng, nhà ngăn phòng cho thuê

Trong thời gian từ nay đến trước ngày 30-10-2023, Công an TPHCM kiểm tra đột xuất với bất kỳ các cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), nhà ở tập thể, chung cư cũ.

Chiều 19-9, Công an TPHCM tổ chức hội nghị triển khai cấp bách các giải pháp về phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại chung cư, nhà cao tầng, nhà ngăn phòng cho thuê.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH, PC07), Công an TPHCM cho biết, theo thống kê sơ bộ, hiện trên địa bàn có 42.256 cơ sở là cơ sở nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê thuộc diện quản lý Nhà nước về PCCC-CNCH. Hiện có 4.490 cơ sở do công an quản lý, trong đó có 103 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; có 37.766 cơ sở do UBND cấp xã quản lý.

Các loại hình trên phát triển mạnh về số lượng, đa dạng hình thức, nhưng văn bản quy phạm pháp luật để quản lý vẫn chưa đáp ứng kịp. Từ đó dẫn đến tình trạng không được cấp phép về xây dựng, hoặc cấp phép 1 đằng nhưng thực tế thi công 1 nẻo, vi phạm về quy mô xây dựng, sai công năng được cấp phép, không đảm bảo yêu cầu về PCCC-CNCH, không chịu sự quản lý của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, ngày 18-9, Công an TPHCM ban hành kế hoạch về việc tổng rà soát, kiểm tra các điều kiện về an toàn PCCC-CNCH với cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), nhà ở tập thể, chung cư cũ. Mục đích nhằm điều tra, khảo sát, nắm chắc tình hình hoạt động có liên quan đến công tác PCCC-CNCH… Qua đó tập hợp tồn tại, bất cập trong quản lý Nhà nước với từng lĩnh vực liên quan đến PCCC-CNCH để tham mưu, đề xuất giải pháp khắc phục.

Lực lượng sẽ kiểm tra, hướng dẫn điều kiện an toàn điện trong việc thiết kế, lắp đặt, sử dụng trước và sau công tơ điện của các cơ sở hoạt động kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, chung cư mini, nhà ở tập thể. Đặc biệt, kiểm tra hệ thống điện, quản lý, sử dụng điện, sạc xe máy điện, xe đạp điện... Thời gian kiểm tra là từ nay đến trước ngày 30-10-2023 và kiểm tra đột xuất với bất kỳ các cơ sở nói trên.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, Công an TPHCM đã chủ động thực hiện việc rà soát, tổng kiểm tra an toàn PCCC với các loại hình cách đây gần 4 tháng. Vì thế công tác PCCC-CNCH trên địa bàn được kiềm chế và kéo giảm. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác PCCC trên địa bàn vẫn còn không ít tồn tại.

Hiện nay, lực lượng công an phường, xã phụ trách, thực hiện nhiều công việc, trong đó, lực lượng công an phụ trách công tác PCCC phải kiêm nhiệm thêm nhiều việc khác, việc tham mưu biện pháp, giải pháp an toàn PCCC cho chính quyền địa phương còn hạn chế.

Vì vậy, đồng chí đề nghị phải tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý Nhà nước về PCCC-CNCH cho lực lượng công an cấp phường, xã thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra an toàn trên địa bàn quản lý; vận động các hộ gia đình trang bị thiết bị báo cháy tự động, bình chữa cháy xách tay, mở và duy trì lối thoát nạn thứ 2, mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC…

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt đến cán bộ chiến sĩ và đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, UBND TPHCM, Công an TPHCM về giải pháp tăng cường công tác PCCC với loại hình kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở tập thể, chung cư cũ. Đặc biệt là lực lượng làm công tác phòng cháy, lực lượng quản lý hành chính về ANTT, Cảnh sát khu vực cần hiểu rõ tinh thần chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các cấp.

Tăng cường công tác quản lý PCCC không chỉ ở loại hình chung cư, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà trọ, mà còn đối với các loại hình khác như khu chế xuất, khu công nghiệp, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh…

Đồng chí giao Phòng PC07 tổ chức tốt công tác tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC-CNCH với 100% cơ sở trên địa bàn thành phố.