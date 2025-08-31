TPHCM sẵn sàng trở thành “điểm đến chữa lành”

Các chuyên gia cho rằng, TPHCM hoàn toàn có thể trở thành "điểm đến chữa lành" và chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy.

Ngày 31-8, Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức tọa đàm “Hình thành và phát triển loại hình du lịch y tế - sức khỏe tại TPHCM”.

Phát biểu khai mạc, bà Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM cho biết, TPHCM không chỉ là trung tâm kinh tế năng động mà còn hội tụ tinh hoa y học cả nước, với đội ngũ bác sĩ giỏi, cơ sở hiện đại, sự kết hợp giữa y học tiên tiến và truyền thống.

Đây là cơ hội để TPHCM khai thác thế mạnh, tạo dựng thương hiệu du lịch khác biệt.

“Chúng tôi kỳ vọng, từ diễn đàn này sẽ hình thành những sản phẩm chuyên sâu: hành trình du lịch gắn với tầm soát sức khỏe, điều trị chuyên biệt; đồng thời phát triển các loại hình du lịch chữa lành, phục hồi thể chất, tinh thần, giúp du khách tìm lại sự cân bằng sau áp lực cuộc sống”, bà Lý Việt Trung nhấn mạnh.

TPHCM hiện có 162 bệnh viện cùng gần 10.000 phòng khám tư nhân. Nhiều bệnh viện được đánh giá cao ở các lĩnh vực: chăm sóc sức khỏe sinh sản, thụ tinh trong ống nghiệm, y học cổ truyền, dịch vụ làm đẹp… với chi phí hợp lý, cạnh tranh.

Tuy vậy, mỗi năm thành phố mới đón khoảng nửa triệu lượt khách quốc tế và Việt kiều đến kết hợp khám chữa bệnh, con số này khiêm tốn so với tiềm năng.

Các chuyên gia chỉ ra rằng, nguyên nhân du lịch y tế chưa phát triển do hạ tầng chưa đồng bộ, thiếu nhân lực giỏi chuyên môn và ngoại ngữ, bất cập trong thanh toán quốc tế, sự gắn kết giữa du lịch và y tế còn lỏng lẻo.

Một số doanh nghiệp du lịch đề xuất cơ chế, chính sách riêng cho du lịch y tế, khuyến khích liên kết với doanh nghiệp lữ hành và áp dụng chính sách chiết khấu hợp lý để hình thành các tour, tuyến đặc thù đưa khách đến trải nghiệm dịch vụ y tế tại TPHCM.

Thông tin từ Sở Du lịch TPHCM, 8 tháng năm 2025, TPHCM đón 5,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, khách du lịch nội địa đến TPHCM đạt hơn 25 triệu lượt, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu du lịch 8 tháng đầu năm 2025 ước đạt 161.887 tỷ đồng, tăng 31,2% so với cùng kỳ.

Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, thành phố đang triển khai “Đề án phát triển du lịch y tế”, hướng đến các sản phẩm đặc thù ở lĩnh vực thế mạnh như nha khoa, thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe chuyên sâu. Sở cũng khuyến khích ngành y tế mạnh dạn hợp tác công - tư, dám “bước ra khỏi vùng an toàn” để gắn kết chặt chẽ hơn với du lịch.

Để thu hút khách, theo ông Lê Trương Hiền Hòa, sản phẩm du lịch y tế cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, học hỏi mô hình thành công tại Thái Lan, Đức… đồng thời khắc phục hạn chế về nhân lực, nhất là ngoại ngữ. Ông cho rằng, sinh viên và công nghệ AI hoàn toàn có thể hỗ trợ cải thiện dịch vụ.

Bên cạnh đó, chính sách visa cần thông thoáng hơn để gia tăng sức hút. “Quan trọng nhất là xây dựng sản phẩm dựa trên chất lượng và uy tín, chứ không chỉ cạnh tranh bằng giá rẻ”, ông Lê Trương Hiền Hòa nhấn mạnh.

