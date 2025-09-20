Trang trọng lễ giỗ lần thứ 233 của Hoàng đế Quang Trung

Ngày 20-9 (nhằm ngày 29-7 Âm lịch), tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn), tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 233 (1792-2025) với sự tham gia của đông đảo người dân và du khách trong, ngoài tỉnh.

Tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 233

Trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung, các đại biểu, người dân và du khách đã dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công lao to lớn của vị Hoàng đế - người Anh hùng dân tộc “bách chiến, bách thắng”, từng đại phá 29 vạn quân Thanh.

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương đến Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt dự lễ giỗ, dâng hương tưởng nhớ ba anh em nhà Tây Sơn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai tri ân, tưởng niệm dưới tượng đài Hoàng đế Quang Trung

Các chiến sĩ, cán bộ dâng hoa trước tượng đài vua Quang Trung

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hương tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung

Năm 1771, tại ấp Tây Sơn, huyện Tây Sơn, phủ Quy Nhơn, trấn Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai), ba anh em nhà Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa, lãnh đạo phong trào nông dân vùng dậy làm bước đệm cho những chiến công hiển hách của Hoàng đế Quang Trung.

Về sau, dưới sự lãnh đạo tài tình của Nguyễn Huệ, tướng lĩnh nhà Tây Sơn đã đánh Bắc dẹp Nam, thống nhất giang sơn, chấm dứt cục diện phân tranh Trịnh - Nguyễn, để lại những chiến công vang danh bờ cõi.

Các bô lão tổ chức các nghi lễ tại lễ giỗ

Người dân, cán bộ dâng hương tưởng nhớ vua Quang Trung

Gần 20 tỷ đồng tôn tạo lăng mộ ông nội vua Quang Trung Vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo UBND xã Bình An (tỉnh Gia Lai) khẩn trương thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án tu bổ, tôn tạo di tích Lăng mộ Hiển tổ khảo Tây Sơn tam kiệt (lăng mộ ông nội ba anh em nhà Tây Sơn). Dự án có diện tích hơn 10.600m², tổng vốn gần 20 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, tập trung tu bổ các hạng mục xuống cấp, bổ sung nhà soạn lễ, cây xanh, hệ thống điện, tưới tiêu, bãi đậu xe…

Tin liên quan Phụ nữ đất võ tranh tài làm bánh, kỷ niệm lễ giỗ vua Quang Trung

NGỌC OAI