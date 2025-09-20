Trang trọng lễ giỗ lần thứ 233 của Hoàng đế Quang Trung

Trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung, các đại biểu, người dân và du khách đã dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công lao to lớn của vị Hoàng đế - người Anh hùng dân tộc “bách chiến, bách thắng”, từng đại phá 29 vạn quân Thanh.
Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương đến Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt dự lễ giỗ, dâng hương tưởng nhớ ba anh em nhà Tây Sơn.
Năm 1771, tại ấp Tây Sơn, huyện Tây Sơn, phủ Quy Nhơn, trấn Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai), ba anh em nhà Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa, lãnh đạo phong trào nông dân vùng dậy làm bước đệm cho những chiến công hiển hách của Hoàng đế Quang Trung.
Về sau, dưới sự lãnh đạo tài tình của Nguyễn Huệ, tướng lĩnh nhà Tây Sơn đã đánh Bắc dẹp Nam, thống nhất giang sơn, chấm dứt cục diện phân tranh Trịnh - Nguyễn, để lại những chiến công vang danh bờ cõi.
Gần 20 tỷ đồng tôn tạo lăng mộ ông nội vua Quang Trung
Vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo UBND xã Bình An (tỉnh Gia Lai) khẩn trương thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án tu bổ, tôn tạo di tích Lăng mộ Hiển tổ khảo Tây Sơn tam kiệt (lăng mộ ông nội ba anh em nhà Tây Sơn).
Dự án có diện tích hơn 10.600m², tổng vốn gần 20 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, tập trung tu bổ các hạng mục xuống cấp, bổ sung nhà soạn lễ, cây xanh, hệ thống điện, tưới tiêu, bãi đậu xe…