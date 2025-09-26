Trao 130 suất quà cho ngư dân, học sinh miền biển vượt khó ở Gia Lai

Sáng 26-9, tại Gia Lai, Báo Pháp Luật TPHCM phối hợp với UBND tỉnh này tổ chức Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” và trao quà cho các ngư dân, học sinh con em ngư dân vượt khó học giỏi.

Tại sự kiện, Ban tổ chức trao 100 phần quà (mỗi phần trị giá hơn 4 triệu đồng, gồm bình ắc quy, bộ pin và đèn LED, túi thuốc, cẩm nang pháp luật về đánh bắt hải sản) cho ngư dân; đồng thời tặng 30 suất học bổng cho con em ngư dân vượt khó học giỏi.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cùng Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TPHCM trao quà cho các học sinh con các ngư dân tại Gia Lai

Phát biểu tại chương trình, ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chung tay của báo chí, chính quyền và cộng đồng trong việc đồng hành cùng ngư dân – những người ngày đêm bám biển bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao quà cho con ngư dân vượt khó học giỏi

Ông Tiệp đánh giá cao chương trình đã mang lại nhiều hỗ trợ thiết thực, góp phần tuyên truyền về khai thác hải sản bền vững, chống khai thác bất hợp pháp (IUU). Những phần quà dành cho ngư dân và học sinh ven biển không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp ngư dân thêm vững tin vươn khơi, học sinh có thêm nghị lực phấn đấu trong học tập.

Hơn 3 năm triển khai, chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đã tổ chức nhiều tọa đàm, hội thảo pháp lý về gỡ “thẻ vàng” IUU; trao hơn 4.200 phần quà, 700 suất học bổng; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 2.000 người dân; hỗ trợ hàng trăm phần quà, tiền mặt cho người nghèo, người già neo đơn và trẻ em khó khăn.

Chương trình đã đoạt giải Nhất Giải Báo chí TPHCM lần thứ 42 (2024) và Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 4 (2025), được đánh giá là chương trình thiện nguyện mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc.

NGỌC OAI