Triệt phá đường dây mua, bán người dưới 16 tuổi ở Bình Định, Phú Yên

Ngày 8-9, Đại tá Lê Thiết Hùng, Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng - BĐBP), cho biết đơn vị vừa phối hợp với BĐBP các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Kon Tum triệt phá thành công đường dây mua bán người từ tỉnh Kon Tum đi các tỉnh Bình Định, Phú Yên để bóc lột sức lao động.



Từ đơn tố giác của người dân ở tỉnh Kon Tum và quá trình theo dõi, điều tra, từ ngày 23-8 đến 5-9-2024, lực lượng đấu tranh chuyên án BĐBP đã đồng loạt kiểm tra 8 địa điểm tại TP Tuy Hòa (Phú Yên) và thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định), trong đó có 2 số nhà và 6 quán karaoke.

Các đối tượng bị bắt gọn về tội mua, bán người dưới 16 tuổi. Ảnh: TRÚC HÀ

Trong đó, Tổ chuyên án ập vào 2 số nhà 17 ngõ 146 đường Ngô Gia Tự (khu phố 2, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên) và số nhà 676, đường Võ Nguyên Giáp (phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định).

Tiếp tục kiểm tra các quán karaoke, gồm: Luxuxy (đường Trường Sa, thị xã Hoài Nhơn); quán Idol (đường Bà Triệu, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định); Chín Tuấn (khu phố 2, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên) và Thiên Tuấn (thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên).

Kết quả kiểm tra các tụ điểm, lực lượng chức năng đã rà soát, sàng lọc và xác định có 10 công dân nữ dưới 16 tuổi bị ép buộc lao động. Đa số nạn nhân đều từ các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Bình Định...

Qua truy xét, Tổ chuyên án đã bắt khẩn cấp 6 đối tượng có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi đều ở 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên.

Các đối tượng bị bắt, gồm: Lê Ngọc Linh (sinh năm 1998, trú tại xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định); Trương Minh Vũ (sinh năm 1988, trú xã An Tân, huyện An Lão); Lê Đức Dũng (sinh năm 2002, trú xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn); Bùi Đức Tin (sinh năm 2004, trú phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn); Nguyễn Thành Nhật (sinh năm 1995, trú phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn) và Huỳnh Ngọc Anh (sinh năm 1992, trú tại Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, Phú Yên).

Nhóm các đối tượng bị khởi tố, bắt quả tang. Ảnh: TRÚC HÀ

Hiện, Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Mua bán người dưới 16 tuổi” và bàn giao hồ sơ vụ việc cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bình Định để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

NGỌC OAI