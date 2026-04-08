Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo

Ngày 8-4, Hãng tin Yonhap đưa tin, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo chưa xác định hướng vào vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: YONHAP

Chính phủ Nhật Bản cũng đã xác nhận việc Bình Nhưỡng phóng vật thể nghi là tên lửa đạn đạo và tên lửa này dường như đã bị rơi.

Trước đó, ngày 6-4, Triều Tiên cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã quan sát một cuộc thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn được nâng cấp dành cho vũ khí và gọi đó là một bước phát triển quan trọng giúp tăng cường kho vũ khí chiến lược của nước này.

Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn tích hợp dễ di chuyển và che giấu việc phóng hơn so với vũ khí sử dụng nhiên liệu lỏng, vốn thường phải được nạp nhiên liệu trước khi cất cánh và không thể hoạt động lâu.

