Trong 1 tháng, nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm 2-3 độ C

Trong báo cáo, cơ quan khí tượng đưa ra nhận định, từ nay đến ngày 10-5, nhiệt độ trung bình trên cả nước vẫn phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 1-2 độ C; riêng ba khu vực: Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ có nơi cao hơn tới 2-3 độ C so với trung bình nhiều năm (cùng thời kỳ).

Song hành tình trạng nắng nóng kéo dài gay gắt là nguy cơ khô hạn diễn ra căng thẳng do tổng lượng mưa tại các khu vực trên cả nước phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 20-40mm; riêng khu vực Tây Bắc của miền Bắc, Tây Nguyên và Nam bộ phổ biến thấp hơn tới 40-80mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Ảnh minh họa

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng nhận định, trong 1 tháng tới, ở nước ta vẫn có không khí lạnh nhưng hoạt động với cường độ yếu và giảm dần về tần suất.

Trong khi, áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh dần, nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ.

“Mùa mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam bộ chưa có dấu hiệu bắt đầu trong 1 tháng tới và khu vực này tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt”- Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định.

VĂN PHÚC