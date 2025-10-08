Trước ngày 15-10, phải báo cáo Thủ tướng về chính sách thuế bất động sản

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về việc quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản (BĐS), ổn định thị trường.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về nhà ở, kinh doanh BĐS, đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, tín dụng, thuế bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền hơn nữa; nghiên cứu, điều chỉnh quy định về tiền sử dụng đất hợp lý, không để là nguyên nhân tăng giá BĐS, nhà ở và đất đai vượt xa so với thu nhập của người dân.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và ban hành các cơ chế có tính đột phá, thông thoáng, thuận lợi nhằm thu hút các nguồn lực cho thị trường BĐS phát triển ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch, đặc biệt là đẩy mạnh phát triển các phân khúc nhà ở có giá phù hợp với thu nhập trung bình của người dân để nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân.

Song song đó, tập trung, quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội để hoàn thành vượt chỉ tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025; tăng cường quản lý thị trường BĐS, hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS; tiếp tục theo dõi, nắm bắt thông tin thị trường để kịp thời ban hành các giải pháp, cơ chế quản lý thị trường BĐS phát triển theo hướng ổn định, an toàn, lành mạnh, bền vững.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng nghiên cứu các giải pháp cụ thể đột phá về phát triển nhà ở xã hội; khẩn trương xây dựng chính sách thuê và thuê mua nhà cho các đối tượng thu nhập thấp.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thiện đề án thí điểm mô hình "Trung tâm giao dịch BĐS và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý" trình Chính phủ, Thủ tướng xem xét, quyết định trong tháng 10.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo Thủ tướng trước ngày 15-10 về chính sách thuế BĐS; phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ liên quan nghiên cứu, thực hiện chuyển đổi số để liên thông các thủ tục từ giao dịch BĐS, công chứng, thuế và đăng ký giao dịch đất đai trên môi trường điện tử.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực đất đai, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành trong tháng 10, trong đó tăng cường vai trò của nhà nước trong việc kiểm soát giá đất và quy định về thu tiền sử dụng đất bảo đảm phù hợp với pháp luật đất đai, phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là thu nhập của người dân.

Thủ tướng yêu cầu Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam nghiên cứu, có giải pháp quản lý chặt chẽ, thẩm định, đánh giá kỹ khi cấp tín dụng đối với các dự án BĐS có giá sản phẩm ở mức cao hoặc có dấu hiệu "thổi giá", "đẩy giá"; có phương án thường xuyên nghiêm túc theo dõi, kiểm tra các tổ chức tín dụng cho vay có tài sản bảo đảm là BĐS cần được định giá khách quan, hợp lý, tuân thủ quy định để bảo đảm hiệu quả và an toàn tín dụng; chỉ đạo tiếp tục giảm lãi suất cho vay đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, kích thích tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt thúc đẩy giải ngân chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang; đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các gói tín dụng hỗ trợ chính sách nhà ở xã hội, chương trình cho vay ưu đãi đối với người trẻ dưới 35 tuổi để mua nhà ở thương mại lần đầu, nhà ở xã hội với lãi suất và kỳ hạn phù hợp, bảo đảm giải ngân đúng tiến độ, đúng đối tượng.

Các địa phương thực hiện nghiêm quy định về việc dành quỹ đất làm nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp và 20% quỹ đất ở trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư phát triển nhà ở xã hội theo pháp luật.

Các đô thị lớn, các địa bàn trọng điểm như Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ và các tỉnh, thành có nhiều khu công nghiệp… tập trung ưu tiên quỹ đất theo quy hoạch để thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có giá phù hợp để tăng nguồn cung sản phẩm phù hợp với thu nhập của người dân, tổng hợp tình hình, đề xuất các giải pháp đột phá để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.

Các tỉnh, thành khẩn trương lập quy hoạch, công khai về các dự án, khu đô thị mới, dự án nhà ở, nhất là dự án nhà ở xã hội trên địa bàn; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động môi giới BĐS trên địa bàn để ngăn ngừa tình trạng "tung tin đồn thổi", làm "nhiễu loạn" thị trường.

