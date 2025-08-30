Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng kỷ niệm 50 xây dựng và phát triển

Sáng 30-8, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển (1975–2025), đánh dấu hành trình đổi mới sáng tạo và cống hiến không ngừng cho sự nghiệp giáo dục đại học Việt Nam.

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng đón nhận cờ thi đua của Chính phủ nhân dịp kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển

Trải qua 50 năm, từ tiền thân là Khoa Kinh tế thuộc Viện Đại học Đà Nẵng (1975), đến nay, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng phát triển thành cơ sở đào tạo hàng đầu trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý, kinh doanh.

Trường hiện đào tạo hơn 15.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh với 19 ngành, 37 chuyên ngành bậc đại học; 8 ngành thạc sĩ, 4 ngành tiến sĩ và 1 chương trình liên kết quốc tế. Trong đó, có 12 chương trình được kiểm định theo chuẩn AUN-QA, 6 chương trình được kiểm định theo chuẩn quốc gia, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp đạt trên 90%.

Để đáp ứng nhu cầu nhân lực của nền kinh tế số, trường mở nhiều chương trình tích hợp công nghệ và liên ngành như công nghệ tài chính, thương mại điện tử, khoa học dữ liệu, marketing số, kinh doanh số; triển khai chương trình kiểm toán tích hợp chuẩn quốc tế ACCA; tăng tỷ lệ học phần giảng dạy bằng tiếng Anh (50–100% ở một số chương trình).

Những thành tựu to lớn trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng đã khẳng định vị thế của trường, được vinh danh bằng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước: Huân chương Lao động hạng Nhất (2015), hạng Nhì (2005), hạng Ba (2001).

PGS.TS Lê Văn Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng phát biểu diễn văn kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Lê Văn Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng cho biết, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh tế tự hào trở thành một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách phát triển kinh tế hàng đầu cả nước.

PGS.TS Lê Văn Huy nhấn mạnh, những thành quả của trường đạt được hôm nay là sự kết tinh của trí tuệ, tâm huyết và tinh thần đoàn kết của nhiều thế hệ thầy trò. Đồng thời khẳng định nhà trường kiên định với ba trụ cột giáo dục “Khai phóng – Tự thân – Hữu ích” và hệ giá trị cốt lõi “Chính trực – Tôn trọng – Cảm thông – Hợp tác – Sáng tạo”, hướng tới mục tiêu trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu, uy tín quốc tế, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp đổi mới giáo dục và phát triển bền vững.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đón nhận cờ của UBND TP Đà Nẵng

Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng khẳng định những đóng góp của Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng trong 50 năm qua là hết sức to lớn, nhất là trong việc đào tạo, cung ứng hàng vạn cán bộ, chuyên gia kinh tế cho đất nước.

"TP Đà Nẵng sau sáp nhập với không gian mở rộng, nhiều mô hình và động lực tăng trưởng mới đang được triển khai như Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính khu vực... là thời cơ, vận hội lớn để Trường Đại học Kinh tế đột phá phát triển. Trong bối cảnh đó, Trường Đại học Kinh tế cần tập trung xây dựng chiến lược phát triển với khát vọng, quyết tâm xây dựng nhà trường thật sự trở thành trung tâm đào tạo cán bộ quản lý kinh tế hàng đầu của cả nước hướng đến khu vực và quốc tế; là trung tâm tư vấn chính sách uy tín của khu vực miền Trung và cả nước", PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ nói.

PHẠM NGA