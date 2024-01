Truy bắt đối tượng truy sát người phụ nữ 2 lần

Trước đó, chị H. (ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) đã chia sẻ trên mạng xã hội về việc đã bị đối tượng tên T. (35 tuổi, quê Nghệ An) truy sát 2 lần. Hai năm trước, T. đã đến ở gần nhà chị H..

Phát hiện T. có sử dụng ma túy nên chị H. đã tố cáo với cơ quan công an. Do đó, đối tượng T. quyết định truy sát chị để trả thù. Vào tháng 1-2023, khi đang ở nhà, đối tượng đã tấn công bằng dao và gây thương tích cho chị H.. Em trai của chị H. đã ngăn chặn nhưng cũng bị đối tượng chém vào tay phải và phải nhập viện để khâu vết thương. Chị H. đã báo cáo sự việc cho Công an huyện Cư Kuin. Qua xác minh điều tra, Công an huyện Cư Kuin đã phát lệnh truy nã đối tượng T..

Chị H. bị đối tượng T. truy sát. Ảnh nạn nhân cung cấp

Cũng theo chị H., vào ngày 11-1 vừa qua, khi chị đang ngồi trước nhà, đối tượng T. đột ngột xuất hiện và dùng súng nhắm thẳng vào mặt chị và bóp cò. Chị H. đã chạy vào nhà nên viên đạn chỉ sượt qua vai. Sau đó đối tượng rời đi.

Lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin cho biết, đối tượng hiện đang bị cơ quan công an truy nã. Về việc đối tượng có sử dụng súng truy sát chị H. hay không, công an đang tiến hành xác minh và điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

MAI CƯỜNG