Truy nã đối tượng trong vụ án buôn lậu xảy ra tại Long An và An Giang

Chiều 15-4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) thông tin, đơn vị đang điều tra vụ án "Buôn lậu” xảy ra tại tỉnh Long An, An Giang và các tổ chức, địa phương liên quan; để phục vụ điều tra, cơ quan chức năng đang truy tìm 1 đối tượng liên quan.