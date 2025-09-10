Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc đối với Trung tá Nguyễn Đông Cánh

Ngày 10-9, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch nước Lương Cường vừa ký Quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba đối với Trung tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk, đã hy sinh ngày 8-9 khi truy bắt đối tượng nguy hiểm trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Đông Cánh đã hy sinh khi truy bắt đối tượng nguy hiểm trên địa bàn. Ảnh: Báo CAND

Theo đó, Chủ tịch nước quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trung tá Nguyễn Đông Cánh vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, ngày 9-9, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá trước thời hạn đối với đồng chí Nguyễn Đông Cánh kể từ ngày 8-9-2025.

Như Báo SGGP đã đưa tin, ngày 8-9, nhận được tin báo của người dân, Trung tá Nguyễn Đông Cánh cùng đồng đội đến hiện trường mời đối tượng Nguyễn Văn Ty (sinh năm 1995, trú xã Xuân Lộc) làm việc. Khi thấy lực lượng công an, Ty đã bỏ chạy vào rừng thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc. Trong lúc truy đuổi nghi phạm, Trung tá Nguyễn Đông Cánh đã bị đối tượng dùng dao chống trả, đâm nhiều nhát vào người dẫn đến hy sinh. Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Ty để điều tra hành vi giết người.

MAI CƯỜNG