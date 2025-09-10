Xã hội

Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc đối với Trung tá Nguyễn Đông Cánh

SGGPO

Chủ tịch nước Lương Cường ký Quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba đối với Trung tá Nguyễn Đông Cánh đã hy sinh khi truy bắt đối tượng nguy hiểm trên địa bàn.

Ngày 10-9, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch nước Lương Cường vừa ký Quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba đối với Trung tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk, đã hy sinh ngày 8-9 khi truy bắt đối tượng nguy hiểm trên địa bàn.

NGUYENDONGCANH-1757332954833.jpg
Trung tá Nguyễn Đông Cánh đã hy sinh khi truy bắt đối tượng nguy hiểm trên địa bàn. Ảnh: Báo CAND

Theo đó, Chủ tịch nước quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trung tá Nguyễn Đông Cánh vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, ngày 9-9, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá trước thời hạn đối với đồng chí Nguyễn Đông Cánh kể từ ngày 8-9-2025.

Như Báo SGGP đã đưa tin, ngày 8-9, nhận được tin báo của người dân, Trung tá Nguyễn Đông Cánh cùng đồng đội đến hiện trường mời đối tượng Nguyễn Văn Ty (sinh năm 1995, trú xã Xuân Lộc) làm việc. Khi thấy lực lượng công an, Ty đã bỏ chạy vào rừng thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc. Trong lúc truy đuổi nghi phạm, Trung tá Nguyễn Đông Cánh đã bị đối tượng dùng dao chống trả, đâm nhiều nhát vào người dẫn đến hy sinh. Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Ty để điều tra hành vi giết người.

Tin liên quan
MAI CƯỜNG

Từ khóa

Nguyễn Đông Cánh Công an xã Xuân Lộc Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Công an tỉnh Đắk Lắk Truy tặng Trung tá Chủ tịch nước

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn