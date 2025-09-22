Tuyên dương học sinh dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm sát ở Đắk Lắk

Sáng 22-9, tại lễ chào cờ đầu tuần, UBND phường Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với Sở GD-ĐT tỉnh, Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn tổ chức tuyên dương, khen thưởng em Thạch Chí Khang (học sinh lớp 5) vì có tinh thần dũng cảm cứu bạn.

Ngày 13-9, em Khang là người đã mở cửa cứu em Trần Tấn P. (sinh năm 2012, trú phường Thành Nhất) kịp thời chạy trốn vào nhà. Dù đối tượng sát nhân liên tục đe dọa nhưng em Khang vẫn cương quyết không mở cửa.

Ông Nguyễn Đình Tâm, Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, đánh giá hành động của em Khang là minh chứng sống động cho tinh thần nhân ái, trách nhiệm và dũng cảm của thiếu nhi, tuổi trẻ nhà trường. Em xứng đáng là tấm gương sáng để các bạn noi theo. Việc làm của em Khang đã lan tỏa thông điệp cao đẹp: biết yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn, hoạn nạn.

Thay mặt lãnh đạo phường, ông Nguyễn Đình Tâm tuyên dương em Thạch Chí Khang, đồng thời đề nghị UBND tỉnh khen thưởng đột xuất cho em Khang.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn tuyên dương tinh thần dũng cảm của em Khang

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Thanh Xuân cũng gửi thư biểu dương em Thạch Chí Khang. Trong thư, bà Lê Thị Thanh Xuân xúc động và tự hào khi biết tin một học sinh mới chỉ 12 tuổi đã có hành động cao đẹp. Em Khang đã không ngại hiểm nguy, dũng cảm bảo vệ bạn thoát khỏi sự truy sát của kẻ xấu; kịp thời báo tin để lực lượng chức năng đến cứu bạn trong tình trạng nguy cấp.

Hành động của em Khang không chỉ cứu sống một con người, mà còn thắp sáng trong lòng mỗi chúng ta niềm tin về lòng dũng cảm, sự tử tế và tinh thần tương thân, tương ái - những giá trị tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam. Đó chính là tấm gương sáng ngời để toàn thể học sinh noi theo, là minh chứng sống động rằng: tuổi nhỏ nhưng ý chí và nghĩa cử có thể lớn lao, góp phần làm cho xã hội thêm nhân văn và ấm áp tình người.

Một doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ 10 triệu đồng cho em Khang để trang trải việc học tập

Tại buổi tuyên dương, các cá nhân, tổ chức, thầy cô giáo trong trường cũng trao tặng em Khang một khoản tiền để động viên em vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Khoảng 1 giờ ngày 13-9, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (sinh năm 1988, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H. (sinh năm 1992, ngụ Thành Nhất) đâm chém loạn xạ vào các thành viên trong gia đình chị H. Vụ thảm án khiến chị H., bà Trần Thị D. (sinh năm 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Văn N. (sinh năm 2002, em chị H.) tử vong. Riêng em Trần Tấn P. (con trai riêng chị H.) bị Thuận đâm chém nhiều nhát nhưng cố gắng trèo tường chạy thoát và được em Khang đưa vào nhà trốn.

MAI CƯỜNG