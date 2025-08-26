Việt Nam sở hữu những “đặc sản y tế” khó tìm thấy ở quốc gia khác

Theo dự báo, đến năm 2033, doanh thu du lịch y tế của Việt Nam sẽ cán mốc 4 tỷ USD.

Ngày 26-8, tại NovaWorld Phan Thiet (tỉnh Lâm Đồng), Bộ Y tế phối hợp cùng Bộ VH-TT-DL tổ chức Hội nghị toàn quốc về du lịch y tế gắn với phát triển bền vững.

Du lịch y tế - "mỏ vàng" của Việt Nam

Mở đầu hội nghị, GS.TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, khẳng định, du lịch y tế không chỉ là xu thế, mà là một trong những định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước, vừa chăm lo sức khỏe nhân dân, vừa mở ra động lực tăng trưởng kinh tế bền vững.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại hội nghị

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, du lịch y tế đang bùng nổ với quy mô thị trường thế giới đạt 100 tỷ USD năm 2024, tăng trưởng từ 15–25% mỗi năm. Việt Nam cũng đã ghi dấu ấn khi đạt khoảng 700 triệu USD trong năm 2024 và được dự báo sẽ cán mốc gần 4 tỷ USD vào năm 2033.

“Những con số tăng trưởng là minh chứng cho dư địa phát triển to lớn, nơi Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành điểm đến tin cậy của du khách quốc tế”, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, nhận định.

Lợi thế của Việt Nam không chỉ ở chi phí hợp lý, mà còn ở chất lượng chuyên môn và bản sắc văn hóa. Từ kỹ thuật ghép tạng, can thiệp tim mạch, can thiệp bào thai – vốn được đánh giá ngang tầm khu vực, đến kho tàng y học cổ truyền lâu đời, Việt Nam đang sở hữu những “đặc sản y tế” khó tìm thấy ở quốc gia khác. Ngoài ra, Việt Nam đang sở hữu chiều dài hơn 3.000km bờ biển, cảnh quan đa dạng, con người thân thiện, trở thành những yếu tố bổ trợ lý tưởng để biến quá trình chữa bệnh thành hành trình trải nghiệm.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ VH-TT-DL) Hà Văn Siêu, thông tin, du lịch vốn là hoạt động góp phần tái tạo sức khỏe, nâng cao thể chất và tinh thần cho con người. Việt Nam hiện nằm trong nhóm các quốc gia đón lượng khách quốc tế hàng đầu thế giới, sở hữu nhiều lợi thế phát triển du lịch y tế với cảnh quan, văn hóa đặc sắc.

Giảm tình trạng "chảy máu" ngoại tệ

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, phát triển du lịch y tế không phải là một ý tưởng đơn lẻ, mà đã được Đảng và Chính phủ xác định rõ trong nhiều văn kiện: Luật Du lịch 2017; Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị; Chiến lược quốc gia về sức khỏe nhân dân đến 2030, tầm nhìn 2045 và Công điện 34 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số.

Chăm sóc sức khỏe cho người nước ngoài tại Bệnh viện Hồng Ngọc

Trên cơ sở đó, Bộ Y tế và Bộ VH-TT-DL đang cùng triển khai Đề án phát triển du lịch y tế giai đoạn 2025–2030, với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe hàng đầu khu vực.

Trong đó, đề án nhấn mạnh các trụ cột, gồm: Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế theo chuẩn quốc tế, xây dựng các bệnh viện, trung tâm đủ tầm tiếp nhận khách quốc tế; Hoàn thiện khung pháp lý, bao gồm cơ chế visa y tế, chính sách hợp tác công – tư linh hoạt, xây dựng thương hiệu quốc gia; Đẩy mạnh ngoại giao y tế, kêu gọi hợp tác quốc tế trong đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, xây dựng hệ sinh thái toàn diện.

"Đặc biệt là việc phát triển mô hình dịch vụ song hành, vừa phục vụ khách quốc tế, vừa đáp ứng nhu cầu người dân trong nước, giảm tình trạng “chảy máu ngoại tệ” khi bệnh nhân phải ra nước ngoài chữa trị", theo Đề án phát triển du lịch y tế giai đoạn 2025–2030.

Thế mạnh về y học cổ truyền

Tại hội nghị, TS. Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), nhấn mạnh vai trò của y học cổ truyền trong chiến lược phát triển du lịch y tế. Theo TS. Hà Anh Đức, Việt Nam cùng với Trung Quốc là hai quốc gia có nền y học cổ truyền lâu đời, với lợi thế từ thuốc Nam, châm cứu, trị liệu không dùng thuốc. Đây chính là “dấu ấn” để Việt Nam tạo khác biệt trên bản đồ du lịch y tế.

Việt Nam có lực lượng y, bác sĩ giỏi hàng đầu khu vực

Ngoài ra, TS. Hà Anh Đức phân tích: “Hiện chúng ta đã có hàng chục bệnh viện đạt chuẩn quốc tế JCI, hệ thống bệnh viện tư nhân với cơ sở vật chất hiện đại, song song với đầu tư nâng cấp bệnh viện công lập. Những điều này tạo nền tảng vững chắc để phát triển dịch vụ y tế kết hợp du lịch”.

Khát vọng Việt Nam trên bản đồ du lịch y tế

Tại hội nghị, các đại biểu đến từ nhiều bệnh viện hàng đầu cả nước cùng thảo luận, nêu bật những thách thức và giải pháp để phát triển du lịch y tế trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị

Trong đó, Việt Nam cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử, kết nối với quốc tế; xây dựng gói dịch vụ đặc thù – từ IVF, ghép tạng, phẫu thuật robot cho tới các liệu trình spa – trị liệu bằng thảo dược.

“Phát triển du lịch y tế không chỉ là cơ hội kinh tế, mà còn là trách nhiệm an sinh xã hội. Chúng ta cần tạo ra những sản phẩm mà ngay cả người dân Việt Nam cũng có thể tiếp cận, chứ không chỉ dành cho khách quốc tế”, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh.

Các đại biểu cũng chỉ ra, để thu hút bệnh nhân quốc tế, ngoài chuyên môn, đội ngũ bác sĩ Việt Nam cần tăng cường năng lực ngoại ngữ, trở thành “cầu nối” giúp du khách cảm thấy yên tâm và gần gũi.

Hội nghị cũng là sự cam kết của Bộ Y tế đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện chính sách, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch y tế. Qua đó, kỳ vọng trong tương lai, Việt Nam không chỉ là điểm đến du lịch nghỉ dưỡng, mà còn là “người bạn đồng hành tin cậy về sức khỏe” của bạn bè năm châu.

TIẾN THẮNG