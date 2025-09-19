Vững bước vào nhiệm kỳ mới – Hiện thực hóa khát vọng Đà Nẵng

Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 khép lại, mở ra hành trình mới với nhiều kỳ vọng.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Khát vọng Đà Nẵng' chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030

Đây không chỉ là dấu mốc lịch sử khi Đà Nẵng bước vào giai đoạn phát triển sau sáp nhập, mà còn là cam kết mạnh mẽ về khát vọng đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của miền Trung, cực tăng trưởng quốc gia và đầu mối hội nhập quốc tế.

Định hướng phát triển xanh và đổi mới sáng tạo

Một trong những yêu cầu cốt lõi của giai đoạn mới là phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, nhiều ý kiến đại biểu đã đề nghị nhấn mạnh hơn vai trò của đổi mới sáng tạo, cụ thể hóa chỉ tiêu phát triển để tăng tính khả thi, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, miền. Đà Nẵng phải tiên phong về chuyển đổi số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, vừa để tăng sức cạnh tranh, vừa để phát triển bền vững.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở KH-CN, TP Đà Nẵng phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, công nghiệp vi mạch bán dẫn gắn với nền kinh tế số chính là “mệnh lệnh của thời đại”. Đây không chỉ là một nhiệm vụ chiến lược, mà còn là con đường để Đà Nẵng bứt phá, vươn tầm quốc tế và phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hồng cho biết, kinh tế số của thành phố hiện đã chiếm khoảng 24% GRDP, vượt chỉ tiêu trước thời hạn, mục tiêu đến năm 2030 sẽ đạt 35-40%. Đà Nẵng đang từng bước định vị thương hiệu “Silicon Bay” trên bản đồ công nghiệp vi mạch, với sự hiện diện của hơn 25 doanh nghiệp bán dẫn, cùng nhiều tập đoàn công nghệ quốc tế.

Các bạn trẻ tại một startup công nghệ ở Đà Nẵng thử nghiệm sản phẩm mới. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Hồng, những nền tảng đó cần được củng cố bằng ba trụ cột: thể chế chính sách đột phá, hạ tầng số hiện đại và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đó là cơ sở để xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao và đô thị thông minh, góp phần đưa thành phố trở thành cực tăng trưởng mới của quốc gia.

Xây dựng chính quyền liêm chính, củng cố niềm tin

Song hành với phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được đặc biệt coi trọng. Đồng chí Võ Công Chánh, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng, mà là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Phải quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ, xây dựng chính quyền liêm chính, minh bạch, thật sự phục vụ nhân dân.

Theo đồng chí Võ Công Chánh, chỉ khi người dân tin tưởng vào sự trong sạch của đội ngũ lãnh đạo, nghị quyết mới có thể đi vào cuộc sống. Thực tiễn cho thấy, ở đâu cán bộ gần dân, sâu sát cơ sở, ở đó các phong trào, mô hình đều phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, công tác cán bộ được xác định là then chốt để xây dựng lòng tin – nền tảng quan trọng nhất tạo sự đồng thuận xã hội.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy khẳng định, thành công của Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị, mà còn là niềm tin và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Sau đại hội, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên và mỗi người dân phải khẩn trương quán triệt, triển khai Nghị quyết bằng những việc làm cụ thể. Đó có thể là một dự án khởi nghiệp xanh, một sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, hay đơn giản là mỗi hành động nhỏ góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Chỉ khi nhân dân tin tưởng và đồng hành, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng đã mở ra một chương mới, với khát vọng rõ ràng và thông điệp hành động mạnh mẽ: xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị thông minh, sinh thái, hiện đại và nghĩa tình; là trung tâm đổi mới sáng tạo, logistics, tài chính quốc tế; là nơi mỗi người dân đều có cơ hội thụ hưởng thành quả phát triển.

Khát vọng ấy không xa vời, mà sẽ được hiện thực hóa từng ngày bằng quyết tâm chính trị, bằng sự minh bạch, đổi mới và trên hết là bằng sự đồng thuận toàn xã hội. Đà Nẵng bước vào nhiệm kỳ mới bằng niềm tin sẽ viết tiếp câu chuyện phát triển xứng tầm vị thế trung tâm miền Trung và cực tăng trưởng của quốc gia.

XUÂN QUỲNH