Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ I: Khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên phát triển mới

Ngày 17-9, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 – 2030 khai mạc, đánh dấu sự kiện chính trị trọng đại, mở ra chặng đường phát triển mới cho thành phố trong bối cảnh đất nước bước vào “kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chia sẻ tại Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định: việc tổ chức Đại hội lần thứ I của Đảng bộ thành phố là dấu mốc quan trọng, không chỉ tổng kết, kiểm điểm nhiệm kỳ vừa qua mà còn xác định định hướng, nhiệm vụ, giải pháp chiến lược, khơi dậy khát vọng vươn lên mạnh mẽ, bền vững hơn trong thời gian tới.

Tinh thần “6 rõ”, tạo khí thế mới

Thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đã chuẩn bị văn kiện khoa học, ngắn gọn, chặt chẽ, bám sát tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả, bao quát toàn diện không gian phát triển mới. Công tác chuẩn bị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao, vừa đảm bảo tiến độ sắp xếp bộ máy, vận hành chính quyền 2 cấp, vừa tập trung phát triển kinh tế – xã hội với mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Trong quá trình chuẩn bị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tiếp thu nhiều ý kiến tâm huyết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, nhân sĩ, trí thức và các tầng lớp Nhân dân, góp phần hoàn thiện văn kiện trình Đại hội. Đến ngày 5-8-2025, toàn bộ 840 đảng bộ, chi bộ cơ sở và 97 đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã hoàn thành đại hội, sớm hơn gần 1 tháng so với kế hoạch của Trung ương. Hướng về Đại hội, nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi được phát động, nhiều công trình, dự án trọng điểm khởi công, khánh thành, tạo khí thế mới trong toàn thành phố.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao Cờ thi đua của Chính phủ đến 14 tập thể. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, dù đối diện nhiều khó khăn, nhất là tác động của đại dịch Covid-19, Đà Nẵng đã đạt nhiều kết quả quan trọng: hệ thống chính trị được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; kinh tế phục hồi rõ nét; nhiều cơ chế, chính sách đặc thù khơi thông nguồn lực phát triển. Lĩnh vực hạ tầng, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, an sinh xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh, đối ngoại và liên kết vùng được chú trọng.

Định hướng phát triển 2025 – 2030

Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết thẳng thắn nhìn nhận, thành phố vẫn còn nhiều hạn chế, điểm nghẽn cần khắc phục. Đại hội lần này đề ra mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố hiện đại, tiên phong về khoa học – công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; triển khai thành công mô hình Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do, mô hình “5 cao”, phấn đấu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam.

Để hiện thực hóa mục tiêu, mỗi đại biểu phải nêu cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể; thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện; phân tích rõ thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đối với sự phát triển của thành phố trong thời gian tới; từ đó đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp sát thực tiễn, khả thi, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ thành phố đề ra, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công, khởi động đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 5 - Khu thương mại tự do TP Đà Nẵng

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội kỳ vọng ban hành những quyết sách mang tầm lịch sử, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ thành phố là dịp khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển; đồng thời định hướng, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, đổi mới toàn diện, bứt phá mạnh mẽ, phát triển bền vững vì một Đà Nẵng phồn vinh, hạnh phúc.

XUÂN QUỲNH