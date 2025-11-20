Khánh Hòa cảnh báo ngập sâu hơn 3,5m, nguy cơ cao trong đêm 20-11

Chiều 20-11, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa phát đi thông báo khẩn cấp về tình trạng ngập lụt diện rộng, sau khi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn trong 24 giờ qua, có nơi vượt 600mm.

Cụ thể, từ 15 giờ ngày 19 đến 15 giờ ngày 20-11, nhiều khu vực trong tỉnh xảy ra mưa rất to đến đặc biệt to. Một số điểm đo mưa có lượng mưa vượt ngưỡng nguy hiểm như: Hồ Hoa Sơn 647,4mm; Đại Lãnh 496,4mm; Vạn Bình 312,3mm; Thành Sơn 237,2mm và Sơn Thái 204,1mm.

Ngày 20-11, khu vực phường Tây Nha Trang chìm trong nước

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nếu mưa tiếp tục kéo dài trong tối và đêm 20-11, nhiều địa phương trong tỉnh có nguy cơ ngập sâu, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản người dân. Dự báo ngập từ 1m đến 2,5m, riêng tại vùng trũng thấp có thể ngập sâu trên 3,5m.

Các khu vực có nguy cơ cao gồm: Suối Dầu, Suối Hiệp, Diên Khánh, Điện Điền, Diên Lạc, Nha Trang, Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang; Bắc Cam Ranh, Cam Ranh, Nam Cam Ranh, Ba Ngòi, Trung Khánh Vĩnh; Ninh Hòa, Nam Ninh Hòa, Bắc Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Tân Định, Hòa Trì, Hòa Thắng; Bắc Ái Tây, Bắc Ái, Ninh Sơn, Mỹ Sơn, Phước Hậu, Ninh Phước, Đô Vinh, Bảo An, Phan Rang, Phước Dinh, Đồng Hải….

Nhiều xã, phường ở Khánh Hòa ngập sâu, ô tô chìm trong nước

Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt ở mức cấp 3 – mức nguy hiểm, đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ cao, đồng thời cảnh báo người dân hạn chế di chuyển, không vượt qua các khu vực bị ngập sâu trong thời điểm mưa lớn còn tiếp diễn.

