Áp thấp nhiệt đới đã vào Biển Đông

Cơ quan khí tượng dự báo áp thấp nhiệt đới này sẽ thành bão, đổ vào đất liền của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), không đi vào đất liền Việt Nam.

Sáng 18-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines) đã đi vào Biển Đông.

Hồi 1 giờ ngày 18-9, tâm áp thấp nhiệt đới ở vị trí 19 độ vĩ Bắc - 119,8 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20km/giờ.

Vị trí áp thấp nhiệt đới sáng nay, 18-9

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo từ nay đến sáng 19-9, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ gió bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, vùng nguy hiểm hiện được xác định ở phía Bắc vĩ tuyến 18 và phía Đông kinh tuyến 115,5. Mức độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Từ ngày 19 đến 20-9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ, tâm bão vào sáng 20-9 nằm trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Cường độ gió lúc này mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho rằng, trong 48-72 giờ tiếp theo, bão có xu hướng di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần. Trên biển, vùng Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão gió cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo thời tiết nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông.

PHÚC VĂN