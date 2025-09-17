Miền Nam tiếp tục mưa gió diện rộng

Cơ quan khí tượng cho biết, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam được kích hoạt, phía Nam hôm nay, 17-9, tiếp tục mưa dông diện rộng và áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Sáng 17-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, cho biết, đêm qua và rạng sáng nay, khu vực từ Huế đến Khánh Hòa đã có mưa rào và dông, một số nơi có mưa to. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 16-9 đến 3 giờ ngày 17-9 có nơi trên 50mm, như Quảng Điền (Huế) 68,2mm, Ia Kênh (Gia Lai) 88,4mm, Sông Hinh (Đắk Lắk) 51,8mm.

Dự báo chiều nay 17-9 nhiều nơi mưa, nhất là miền Trung và miền Nam

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, cảnh báo, chiều và đêm nay, 17-9, khu vực từ Huế đến Lâm Đồng và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ trên 80mm.

Về áp thấp nhiệt đới, hồi 1 giờ ngày 17-9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16 độ vĩ Bắc - 122,3 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines) với sức gió mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ.

Vị trí áp thấp nhiệt đới sáng sớm 17-9

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, dự báo, trong 24-48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão (cường độ cấp 8, giật cấp 10). Từ ngày 18 đến 19-9, bão có cường độ cấp 8-9, giật cấp 11 và có khả năng đi vào Biển Đông. Mức độ rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông.

Ảnh vệ tinh áp thấp nhiệt đới lúc 7 giờ ngày 17-9. Nguồn: Z.E

Từ đêm nay, 17-9, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Gần tâm bão gió cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2,5-4,5m (biển động mạnh). Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm cần lưu ý đề phòng dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

PHÚC HẬU