Bão Bualoi di chuyển nhanh gấp đôi bình thường

Cập nhật đến 17 giờ ngày 26-9 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, tâm bão Bualoi đã ở tọa độ khoảng 12,7 độ vĩ Bắc - 120,2 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 14. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 35km/giờ, vượt miền Trung Philippines. Dự báo ngay tối nay 26-9, tâm bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

Vị trí bão Bualoi

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, Bualoi là cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh bất thường, khoảng 30-35 km/giờ, gần gấp đôi so với trung bình. Cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có khả năng gây tổng hợp nhiều loại hình thiên tai cùng lúc, bao gồm gió mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Dự báo đến 16 giờ ngày 27-9, bão tiếp tục đi theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 35km/giờ, tâm bão nằm trên vùng biển đặc khu Hoàng Sa. Lúc này, cường độ bão mạnh trở lại cấp 12, giật cấp 15.

Đến 16 giờ ngày 28-9, bão tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30km/giờ và vẫn mạnh thêm. Lúc này, tâm bão nằm trên vùng biển từ Nghệ An đến Huế. Cường độ gió sẽ tăng lên cấp 13, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm trải rộng từ vĩ tuyến 13,5 đến 21 và từ kinh tuyến 108 đến 116,5. Bão gây thiên tai ở cấp độ 3, ảnh hưởng khu vực Bắc và toàn bộ giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, vùng biển Thanh Hóa - Quảng Ngãi, các đảo Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Lý Sơn và Bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm Bạch Long Vỹ).

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, ngày 29-9, tâm bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 20-25km/giờ, đi sâu vào đất liền nước ta.

Theo cơ quan khí tượng của Việt Nam, tối mai 27-9, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ, Lý Sơn có gió mạnh cấp 6-7, giật 8-9, sóng cao 3-5m.

Đến gần sáng 28-9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đạt cấp 10-13, giật 16, sóng 5-7m, biển động dữ dội.

Tại khu vực Bắc vịnh Bắc bộ, bao gồm Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và Hòn Dấu, gần sáng 28-9 gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật 11, sóng cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Ngoài nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trong khu vực, bão còn gây mưa lớn trên đất liền. Từ ngày 28 đến 30-9, Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ có mưa lớn diện rộng. Khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa đến mưa to.

PHÚC HẬU