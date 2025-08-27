Ngày 27-8, thời tiết tại tỉnh Hà Tĩnh đã nắng ráo, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, cơ quan, đoàn thể tiếp tục tập trung giúp người dân khắc phục hậu quả bão số 5, sớm ổn định lại cuộc sống.

Video: Nỗ lực giúp người dân khắc phục hậu quả bão số 5 ở Hà Tĩnh

Tại các xã ven biển Cổ Đạm, Tiên Điền, Đan Hải, đây là những địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 5 gây ra ở tỉnh Hà Tĩnh. Hiện nay, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, đoàn thể huy động tối đa nhân lực, phương tiện giúp người dân khắc phục hậu quả.

Trung tá Đoàn Đức Long, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã điều động, tăng cường hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, chia thành nhiều tổ, hỗ trợ nhiều xã trên toàn tỉnh.

Trong đó, tại địa bàn 3 xã Cổ Đạm, Đan Hải, Tiên Điền gồm 130 cán bộ, chiến sĩ (100 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và 30 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạch Kèn) đã được huy động đến các điểm thiệt hại nặng để nhanh chóng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh giúp các trường học khắc phục hậu quả bão số 5

Ngay khi có mặt tại địa phương, cán bộ chiến sĩ đã bắt tay vào triển khai các phần việc như cắt tỉa, chằng chống, dọn dẹp cây xanh đổ ngã, giải phóng ách tắc giao thông, vệ sinh môi trường tại các khu vực dân cư, hỗ trợ các hộ dân, nhất là những gia đình chính sách, gia đình neo đơn dọn dẹp, sửa sang lại nhà cửa, sắp xếp tài sản, vật dụng, các công trình phụ trợ để sớm ổn định lại cuộc sống; đồng thời giúp dân vận chuyển, di dời hàng tấn bao lúa bị ướt để giảm thiểu thiệt hại...

Đặc biệt, tập trung hỗ trợ dọn dẹp tại các điểm trường trên địa bàn để đảm bảo cơ sở vật chất cho các em học sinh chuẩn bị khai giảng năm học mới.

Bão số 5 đổ bộ vào Hà Tĩnh từ chiều đến đêm 25-8 đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng khiến hệ thống lưới điện bị ảnh hưởng nặng. Hàng loạt đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp bị hư hỏng, cây cối ngã đổ chắn ngang lưới điện, khiến nhiều địa phương mất điện.

Nhiều trụ điện bị đổ ngã ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh

Ngành điện lực đã chỉ đạo toàn đơn vị thực hiện ứng trực 100% lực lượng với phương châm “4 tại chỗ”, khẩn trương kiểm tra, xử lý sự cố và từng bước khôi phục cấp điện cho khách hàng. Trước thiệt hại lớn do bão, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Tổng Công ty Điện lực miền Trung cũng đã điều động hàng trăm cán bộ, công nhân từ các Công ty Điện lực: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Gia Lai, Đà Nẵng, Huế… cùng phương tiện, vật tư thiết bị lên đường hỗ trợ Hà Tĩnh khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện cho người dân.

Ngành điện lực đang tập trung khắc phục sự cố để sớm cấp điện cho người dân sau bão ở Hà Tĩnh

Ông Lê Trọng Phước Sơn, Phó Trưởng phòng An toàn Công ty Điện lực Huế, Đội trưởng Đội xung kích hỗ trợ Hà Tĩnh, cho biết, ngay khi có mặt tại Hà Tĩnh, 50 thành viên Đội xung kích của Công ty Điện lực Huế được phân công hỗ trợ Đội quản lý điện Cẩm Xuyên, thuộc Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiếp cận hiện trường, nhanh chóng nắm bắt các nội dung công việc để kịp thời khắc phục sự cố, phấn đấu cấp điện trở lại an toàn, ổn định cho khách hàng, góp phần ổn định đời sống và sinh hoạt của người dân địa phương sau bão.

Trưa 27-8, ông Phạm Việt Thắng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh, cho biết, cập nhật đến thời điểm 11 giờ 30 phút cùng ngày, toàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn 10 xã đang mất điện hoàn toàn, 21 xã đã được cấp điện hoàn toàn, 38 xã cấp điện 1 phần, 56 trụ sở UBND xã có điện, 13 trụ sở UBND xã chưa có điện. Dự kiến, nếu các địa phương và lực lượng chức năng cắt tỉa, thu dọn, xử lý hết những cây xanh ngã đổ, vướng lên đường dây điện thì đến ngày 28-8, sẽ phấn đấu cấp điện trở lại cho 100% khách hàng.

DƯƠNG QUANG - VĂN THẮNG