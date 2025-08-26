Cập nhật đến tối 26-8: Ít nhất 6 người tử vong và mất tích, 36 người bị thương do bão số 5

Ít nhất 6 người chết và mất tích, 36 người bị thương, hơn 12.000 căn nhà bị ngập úng, hư hại do bão số 5 và mưa lũ…

Nước lũ dâng cao ở xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai chiều 26-8

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương đến 18 giờ ngày 26-8 gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bão và mưa lớn đã khiến 3 người chết tại Ninh Bình, Nghệ An và Hà Tĩnh, 1 người mất tích ở Thanh Hóa, cùng 34 người bị thương tại Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Phú Thọ.

Trong khi theo thông tin từ tỉnh Lào Cai, mưa lớn kéo dài từ đêm 25-8 đến chiều 26-8 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai báo cáo đã có 1 người tử vong, 1 người mất tích và 2 người bị thương. Hơn 700 trăm ngôi nhà bị hư hỏng và nhiều diện tích hoa màu bị tàn phá. Đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết đang xác minh số liệu tại tỉnh Lào Cai do cơ quan này chưa nhận được báo cáo. Đến tối 26-8, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai thông tin, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đã có báo cáo trường hợp tử vong ở Lào Cai là do bất cẩn.

Đối với các địa phương đã có báo cáo, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết hàng loạt nhà dân đã bị tàn phá bởi bão với 15 căn sập đổ, hơn 8.700 căn tốc mái và hơn 3.600 căn ngập nước.

Tại Thanh Hóa, mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt 27 thôn của 3 xã Xuân Chinh, Vạn Xuân và Tân Thành. Hệ thống đê điều cũng chịu ảnh hưởng: sạt lở dài 25m tại đê hữu sông Chu (Thanh Hóa) và kẹt cống tại đê biển Hội Thống (Hà Tĩnh). Đồng thời, sạt lở bờ biển tại xã Đan Hải (Hà Tĩnh) kéo dài khoảng 200m.

Nước lũ do mưa tại tỉnh Lào Cai chiều 26-8

Nước mưa cuồn cuộn ở khu vực Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh ngày 26-8

Cây xà cừ đổ đè bẹp một chiếc ô tô sáng 26-8 tại đường Trần Phú (Hà Nội)

Cập nhật đến chiều 26-8 về nông nghiệp đã có 81.500ha lúa, 4.500ha hoa màu và 2.500 ha cây ăn trái bị ngập, cùng gần 20.800 cây xanh bị gãy đổ, 363ha rừng bị gãy đổ và 1.695 con gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi. Khoảng 1.690ha thủy sản bị ngập, tràn và 40 lồng bè bị cuốn trôi. Tất cả những số liệu trên đều tăng nhanh và gấp nhiều lần số liệu báo cáo buổi sáng.

Hệ thống giao thông nhiều nơi tê liệt: 109 điểm sạt lở, 41 vị trí ngầm tràn tại Thanh Hóa, 9 điểm ngập tại Nghệ An, ngập cục bộ tại 7 xã ở Quảng Trị, 6 cầu và 2 cống bị hư hỏng, khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Hoạt động hàng không cũng phải điều chỉnh với 30 chuyến bay đổi hướng và 35 chuyến khác bị hủy do 2 sân bay Đồng Hới và Thọ Xuân tạm ngưng hoạt động.

Về điện lực, đã có 1.559.254 khách hàng bị mất điện, trong đó nặng nhất là tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các đơn vị điện lực đã kiểm tra có 1.103 cột điện bị gãy đổ và hơn 31.200m dây điện bị đứt. Trên biển, 25 tàu thuyền bị hư hỏng do va đập. Chính quyền các địa phương đang tập trung khắc phục sự cố ban đầu, thống kê bổ sung thiệt hại và triển khai các biện pháp ứng phó tiếp theo. Lãnh đạo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, báo cáo trên chưa đầy đủ do tỉnh Nghệ An chưa rà soát xong và chưa kịp tổng hợp, cập nhật các số liệu mới đến chiều 26-8.

PHÚC HẬU