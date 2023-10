Bắt băng nhóm cho vay nặng lãi liên quận ở TPHCM

Ngày 20-10, Công an quận 3 (TPHCM) cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp Phan Minh Hoàng (sinh năm 1987, ngụ quận 8), Lê Việt Anh (sinh năm 1987); Vũ Minh Hiếu (sinh năm 1998, cùng ngụ huyện Bình Chánh), Trần Võ Khương An (sinh năm 1987, ngụ quận 7) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, sáng 13-10, bà A. (sinh năm 1970, ngụ quận 3) tới Công an phường 14 (quận 3) trình báo về việc căn nhà của gia đình bị “khủng bố” bằng sơn chất bẩn.

Bà A. cho biết, em gái mình có mượn 7 triệu đồng của 1 người bên ngoài, mỗi ngày trả 350.000 đồng. Tuy nhiên, em bà A. đóng được 5 ngày thì mất khả năng chi trả và dẫn tới bị các đối tượng tạt sơn, chất bẩn.

Qua truy xét, công an xác định băng nhóm gây án do Hoàng cầm đầu nên bắt giữ. Tại công an, Hoàng khai hoạt động cho vay từ năm 2021 đến nay, Hoàng bỏ ra khoảng 100 triệu đồng cho khách ở quận 8, quận 6... vay.

Hoàng in tờ rơi cho người phát ở nhiều nơi. Khách có nhu cầu sẽ liên hệ Hoàng để được tư vấn. Sau đó Hoàng cho đàn em tới tận nơi để xác minh lai lịch của khách vay. Nếu khách đủ yêu cầu nhân viên sẽ báo cho Hoàng.

Sau khi đạt lượng khách ổn định, Hoàng thuê căn nhà ở huyện Bình Chánh để đàn em tá túc.