Phát hiện nhiều vết nứt trên núi Wang Với, Quảng Ngãi

Ngày 8-11, ông Thành Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tổ công tác của xã đã kiểm tra thực địa tại khu vực núi Wang Với, thôn Tà Noát.

Tổ công tác ghi nhận 3 vị trí nứt núi, nguy cơ sạt lở. Vị trí thứ nhất, cách khu dân cư khoảng 2km, đã xảy ra sạt lở đất với khối lượng ước tính 3.000 - 5.000m³. Phía dưới điểm sạt lở xuất hiện dòng nước đục không rõ nguồn.

Mạch nước tụ bất thường ở trên núi Wang Với

Vị trí thứ 2, cách vị trí thứ nhất khoảng 200m, xuất hiện một vết nứt dài khoảng 30m, rộng 0,3 - 0,5m. Vị trí thứ 3, cách khoảng 150m, hình thành hố tụ nước rộng gần 8m², nước từ trên cao chảy xuống nhưng không thoát ra ngoài.

Nguy cơ sạt lở núi Wang Với trong mùa mưa lũ

Theo ông Thành Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Ba Vì, những dấu hiệu bất thường này tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng nếu mưa lớn kéo dài, đe dọa trực tiếp đến 77 hộ dân với gần 300 nhân khẩu ở tổ 1, tổ 4 thôn Tà Noát, cùng một số hộ dân thôn Tà Găm (xã Sơn Kỳ) sinh sống dưới chân núi Wang Với.

Khu vực phát hiện vết nứt trên núi Wang Với

Ông Thuận cho biết, UBND xã đã chủ động xây dựng phương án di dời dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và địa chất. “Khi có mưa lũ, chúng tôi sẽ triển khai ngay việc di dời các hộ dân đến nơi an toàn, đồng thời kiến nghị tỉnh hỗ trợ nhu yếu phẩm, kinh phí và chỉ đạo các ngành chức năng khảo sát, tìm giải pháp ổn định lâu dài cho người dân dưới chân núi”, ông Thuận nói.

