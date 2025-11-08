Triều cường xuất hiện ở cả Bắc bộ và Nam bộ

Ngày 8-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát cảnh báo về tình trạng triều cường cùng lúc xuất hiện ở cả vùng biển Bắc bộ và Nam bộ.

Người dân huy động máy bơm để ứng phó ngập do triều cường và mưa lớn tại xã Bình Lợi (TPHCM)

Cụ thể, tại ven biển Bắc bộ, mực nước triều hiện đang ở mức cao, đỉnh triều tại trạm hải văn Hòn Dáu (TP Hải Phòng) lên mức 4,09m lúc 4 giờ 50 phút ngày 8-11. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo trong 24-72 giờ tới, mực nước triều ở ven biển Bắc bộ tiếp tục có xu thế tăng nhẹ, đỉnh triều cao nhất có thể lên 4,15m.

Tình trạng triều cường cao sẽ gây nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, ngoài đê bao. Đồng thời, dòng chảy mạnh khi triều rút cảnh báo nguy hiểm cho các hoạt động hàng hải, cảng biển và du lịch biển vào buổi sáng.

Trong khi đó, tại Nam bộ, trạm hải văn Vũng Tàu ghi nhận đỉnh triều là 4,25m lúc 15 giờ 15 phút ngày 7-11 và 4,16m lúc 1 giờ 45 phút ngày 8-11.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo từ tối nay đến ngày 9-11, mực nước cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu dao động 4,1-4,15m và trong các ngày 10 và 11-11 giảm nhẹ còn 4-4,05m. Đây là kỳ triều cường cao, tác động trực tiếp đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nguồn nước sinh hoạt và sinh kế người dân ven biển.

Mặc dù đỉnh triều đang giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, gây ngập úng trên diện rộng tại khu vực ven biển phía Đông của Nam bộ (từ TPHCM đến Cà Mau).

Theo các chuyên gia khí tượng, nguyên nhân của hiện tượng ít gặp này (triều cường ở cả miền Bắc và miền Nam) là sự kết hợp giữa triều cường cuối năm, gió mùa Đông Bắc mạnh và tác động từ cơn bão Fung-wong đang hoạt động ở Biển Đông.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân tại khu vực ven biển, trũng thấp, vùng ngoài đê bao hạn chế các hoạt động ven bờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến triều cường và sẵn sàng các phương án phòng chống ngập úng.

PHÚC HẬU