Bình Định: Người dân "tố" xưởng chế biến mực bốc mùi hôi thối

Không khí bốc mùi

Từ phản ánh của người dân thôn Phú Hậu, PV Báo SGGP đến ghi nhận thực tế. Trong sáng và trưa 9-4, đứng từ trục đường ĐT639 (đoạn qua thôn Phú Hậu), chúng tôi đã cảm nhận được mùi hôi tanh nồng nặc của xác hải sản phát tán trong không khí. Vào gần khu xưởng hơn, có rất đông người dân đã tụ tập, giăng băng rôn với nội dung tố xưởng mực làm ô nhiễm không khí, nguồn nước.

Đáp lại bức xúc người dân, người bên trong khu nhà xưởng liên tục có những lời tiếng qua lại, bày tỏ không nhượng bộ.

Bà Đoàn Thị Nhung (56 tuổi, thôn Phú Hậu) bức xúc nói: "Khi xưởng hoạt động, bên trong có 35-40 công nhân làm việc, không khí trong làng bị bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến ai nấy cũng phải đóng bít cửa nhà, bịt khẩu trang cả ngày. Bản thân tôi bị viêm xoang mà hàng ngày phải sống chung với mùi hôi nên liên tục tái phát, phải dùng thuốc".

Không chỉ ô nhiễm không khí, nguồn nước ngầm của một số hộ dân cũng bị ảnh hưởng. Ông Lý Phước Hòa (nhà sát bên xưởng sản xuất mực) lo lắng nói: “Từ khi có xưởng mực, nguồn nước một số nhà dân bị ô nhiễm, xuất hiện mùi hôi, bị nhiễm mặn, tắm thì rất xót, ngứa ngáy nên nhiều người không dám dùng”.

Nhiều lần người dân đã gửi đơn phản ánh lên xã Cát Chánh và huyện Phù Cát, nhưng đến nay ô nhiễm, nhất là mùi hôi vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Một số người dân vì chịu không nổi mùi thối nên xảy ra cãi vả, ẩu đả và thậm chí vây nhốt các công nhân trong nhà xưởng.

“Chúng tôi yêu cầu chính quyền các cấp cần sớm kiểm tra, xử lý và di dời xưởng mực đi nơi khác để trả lại môi trường trong sạch cho người dân như trước đây”, ông Nguyễn Thanh Cẩn (65 tuổi, thôn Phú Hậu) kiến nghị.

Ông Trần Vĩnh Phú, Trưởng thôn kiêm Bí thư Chi bộ thôn Phú Hậu, cho biết, có khoảng 70-80 hộ dân trong bán kính 200m đang bị ảnh hưởng trực tiếp từ mùi hôi của xưởng mực. Nhiều lần người dân đã bức xúc, phản ánh lên các cấp, mặc dù chủ cơ sở sản xuất mực có khắc phục nhưng mùi thối vẫn nồng nặc…

Xã lúng túng, than khó

Ông Đinh Hữu, Chủ tịch UBND xã Cát Chánh cho biết, khu xưởng này do bà B.Th.A.V. (người dân tỉnh Bình Định) làm chủ, đến thuê đất ở thôn Phú Hậu, nhưng thửa đất này lại chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Khu vực trên vốn là khu dân cư sinh sống lâu đời, đã được xã đưa vào quy hoạch khu dân cư nên việc đặt 1 khu xưởng sản xuất mực quy mô là không được.

“Khó khăn nhất là mùi hôi thối, chúng tôi rất khó xử lý vì không tìm được đơn vị để đo được nồng độ, hay mức độ ô nhiễm. Tới đây, chúng tôi sẽ cho tạm dừng cơ sở này để kiểm tra tất cả các hồ sơ, quy hoạch cũng như giấy phép… để xử lý theo quy định”, ông Hữu nói.

Yêu cầu công an vào cuộc

Ông Bùi Quốc Nghị, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ cho biết: “Vụ việc này, người dân đã có đơn thư phản ánh, huyện đã chỉ đạo xã Cát Chánh kiểm tra, xử lý. Đến nay, xã Cát Chánh vẫn đang kiểm tra, chưa xử lý được. Qua nắm bắt thì tình hình ô nhiễm không khí rõ ràng, người dân phản ánh có cơ sở. Tới đây, nếu UBND xã Cát Chánh tiếp tục trì hoãn, xử lý không hiệu quả thì UBND huyện sẽ thành lập đoàn kiểm tra, xử lý dứt điểm, không thể để kéo dài”.

Mặc dù sự việc gây bức xúc trong nhân dân, nhưng sự vào cuộc của chính quyền xã Cát Chánh còn chậm

Theo ông Nghị, UBND huyện sẽ yêu cầu Công an xã Cát Chánh và đề xuất Công an tỉnh Bình Định hỗ trợ để tham gia đoàn kiểm tra, xử lý dứt điểm vụ việc. Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra tất cả các vấn đề, như: ô nhiễm môi trường, sử dụng đất, đăng ký kinh doanh, xây dựng, an ninh trật tự…