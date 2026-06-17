Sức bật của Đồng bằng sông Cửu Long

Cà Mau: Phát hiện nhiều vụ khai thác đất trái phép

SGGPO

Ngày 17-6, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã bắt quả tang hoạt động khai thác khoáng sản (đất) trái phép tại khu vực ao nuôi trồng thủy sản thuộc ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau.

2aOboQe8sVeDQ998F3ObwIy4UBLkmZZJ0UZe3iW8.jpg
Lực lượng công an bắt quả tang hoạt động khai thác đất trái phép tại xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau. Ảnh: HỮU ĐỆ

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau phát hiện các đối tượng đang sử dụng xe cuốc và xe tải để khai thác, vận chuyển đất đi san lấp mặt bằng. Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định, ông N.H.K. là người thỏa thuận bán đất cho ông H.N.L. (ngụ phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) để san lấp mặt bằng với giá 250.000 đồng/m³. Tổng khối lượng đất đã vận chuyển tiêu thụ đến thời điểm bị phát hiện là hơn 210m³.

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau đã phát hiện, đấu tranh và xử lý 15 vụ liên quan 20 cá nhân vi phạm về khai thác, vận chuyển đất trái phép.

Tin liên quan
TẤN THÁI

Từ khóa

Cà Mau phát hiện nhiều vụ khai thác đất trái phép Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn