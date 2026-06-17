Cà Mau: Phát hiện nhiều vụ khai thác đất trái phép

Ngày 17-6, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã bắt quả tang hoạt động khai thác khoáng sản (đất) trái phép tại khu vực ao nuôi trồng thủy sản thuộc ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau.

Lực lượng công an bắt quả tang hoạt động khai thác đất trái phép tại xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau. Ảnh: HỮU ĐỆ

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau phát hiện các đối tượng đang sử dụng xe cuốc và xe tải để khai thác, vận chuyển đất đi san lấp mặt bằng. Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định, ông N.H.K. là người thỏa thuận bán đất cho ông H.N.L. (ngụ phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) để san lấp mặt bằng với giá 250.000 đồng/m³. Tổng khối lượng đất đã vận chuyển tiêu thụ đến thời điểm bị phát hiện là hơn 210m³.

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau đã phát hiện, đấu tranh và xử lý 15 vụ liên quan 20 cá nhân vi phạm về khai thác, vận chuyển đất trái phép.

TẤN THÁI