Chiều nay, TPHCM và Nam bộ có mưa dông

Cơ quan khí tượng trong nước và quốc tế cùng nhận định vùng mưa đang xuất hiện ở phía Nam. Chiều nay 10-10, Nam bộ sẽ tiếp tục có mưa rào hoặc dông.

Cập nhật ảnh vệ tinh lúc 7 giờ 45 phút sáng 10-10 cho thấy các khối mây đang theo gió Tây Nam vào Nam bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và các hệ thống (nền tảng) dự báo quốc tế như Windy, Zoom Earth, AccuWeather, trong 24 giờ qua, khu vực Nam bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Một số trạm khí tượng ở phía Nam đã ghi nhận lượng mưa tại Đồng Ban (Tây Ninh) 54,6mm, La Ngà (Đồng Nai) 51,4mm. Tại TPHCM, trời chuyển nhiều mây từ rạng sáng, nhiệt độ dao động 25-31 độ C, độ ẩm cao, gió Đông Nam.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định ngày và đêm nay, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Nam Trung bộ và Tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to, phổ biến 15-40mm, có nơi trên 80mm.

Riêng Nam bộ, đặc biệt là trung tâm TPHCM và phía Đông TPHCM (vùng ven biển Bà Rịa - Vũng Tàu) đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, lượng mưa phổ biến 10-30mm, nơi cao nhất có thể vượt 60mm.

Dữ liệu từ Windy và Zoom Earth cho thấy các khối mây dông sẽ phát triển mạnh ở vùng biển phía Tây Nam, di chuyển dần về khu vực Nam bộ. Tốc độ gió trung bình 10-15km/giờ, có thể giật trên 25km/giờ trong mưa dông. Các mô hình dự báo của AccuWeather và GFS (Hoa Kỳ) đưa ra xác suất mưa buổi chiều tại TPHCM và Nam bộ lên tới 70-80%, tập trung trong khung 14-19 giờ.

