Chủ tịch Asanzo nhận mức án thấp hơn nhiều so với đề nghị của VKSND TPHCM

Ngày 17-9, sau một buổi xét xử, TAND TPHCM đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại Công ty Asanzo.

Tòa án nhân dân TPHCM tuyên phạt ông Phạm Văn Tam (45 tuổi, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Asanzo) 2 tỷ đồng về tội trốn thuế; 4 năm 6 tháng tù về tội buôn lậu và phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Ông Phạm Xuân Tình (40 tuổi, Giám đốc Công ty Asanzo, em trai ông Tam) bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội trốn thuế và phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: B.A.

VKS cho rằng các bị cáo là người đứng đầu doanh nghiệp nhưng vẫn cố ý phạm tội, gây nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm để răn đe.

Đồng thời, VKS cho rằng không đủ căn cứ để áp dụng tình tiết giảm nhẹ “tích cực hợp tác” đối với bị cáo Tam, vì ông này phủ nhận hành vi buôn lậu ở giai đoạn đầu, gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định hai bị cáo không có tình tiết tăng nặng, đồng thời đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cãi và nộp lại toàn bộ số tiền liên quan. Từ đó, HĐXX quyết định tuyên mức án thấp hơn nhiều so với đề nghị của VKS.

HĐXX đồng ý với nội dung cáo trạng thể hiện, thông qua pháp nhân Công ty Sa Huỳnh, bị cáo Tam chỉ đạo nhập khẩu hàng hóa nhưng khai báo không trung thực để tránh bị kiểm tra chất lượng. Ngày 5-9-2018, tại Cảng ICD Phước Long 3 (TPHCM), cơ quan chức năng phát hiện lô hàng buôn lậu do Tam chỉ đạo, trị giá hơn 414 triệu đồng.

Ngoài ra, dưới sự điều hành của Tam, bị cáo Tình đã ký hợp đồng mua linh kiện điều hòa từ Công ty Trần Thoàn để lắp ráp sản phẩm Asanzo. Số hàng này được bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế.

Để hợp thức hóa, Asanzo còn sử dụng hóa đơn bất hợp pháp nhằm hạch toán đầu vào và kê khai thuế. Kết quả giám định xác định trong giai đoạn 2017 - 2019, hành vi này gây thất thu ngân sách Nhà nước hơn 15,7 tỷ đồng.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, gây thất thoát ngân sách và ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh. Tuy nhiên, xét việc các bị cáo đã khắc phục toàn bộ hậu quả và thể hiện thái độ hối cải, tòa quyết định áp dụng hình phạt như trên.

BÌNH AN - CẨM NƯƠNG