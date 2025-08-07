Có cơ chế khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát hiện và cung cấp thông tin về lãng phí

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu tại hội nghị

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 6 thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2014. Qua 10 năm thực hiện luật, lãng phí còn diễn ra khá phổ biến, dưới nhiều dạng thức khác nhau, đã và đang gây ra nhiều hệ lụy cho phát triển.

Bởi vậy, Chính phủ đề xuất xây dựng dự án Luật tiết kiệm, chống lãng phí (thay thế) nhằm xây dựng khung pháp lý về tiết kiệm, chống lãng phí rõ ràng, hiệu quả, đảm bảo các tổ chức, cá nhân có liên quan việc quản lý, sử dụng các nguồn lực của đất nước nhận thức rõ hơn vai trò, tầm quan trọng của công tác tiết kiệm, chống lãng phí, thực sự tham gia có trách nhiệm vào công tác này.

Tại hội nghị, GS-TS Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ và pháp luật (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) cho rằng, dự thảo Luật Tiết kiệm, chống lãng phí lần này quy định chưa đầy đủ, chưa bao quát hết các lĩnh vực dễ phát sinh lãng phí trong thực tế. Ví dụ, một số lĩnh vực mới, nhạy cảm rất dễ gây lãng phí chưa được quy định như lãng phí trong chuyển đổi số (đầu tư dàn trải phần mềm, đầu tư xây dựng hạ tầng không hiệu quả).

Bên cạnh đó, quy định hành vi gây lãng phí cũng chưa bao quát được đầy đủ các hành như lãng phí trong quy hoạch và thu hồi đất đai; lãng phí nguồn lực trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; lãng phí trong sử dụng ngân sách tài chính công; trong tổ chức hội họp...

Quang cảnh hội nghị

GS-TS Trần Ngọc Đường đề nghị cần rà soát đảm bảo tính đồng bộ giữa luật này với các luật có liên quan; xây dựng một bộ tiêu chí chung thống nhất về đánh giá hiệu quả tiết kiệm và chống lãng phí; xây dựng cơ chế liên thông trong giám sát thanh tra và xử lý vi phạm giữa các cơ quan chức năng trong tiết kiệm và chống lãng phí.

Ông Đỗ Duy Thường, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) cho rằng, cần bổ sung việc sử dụng tài chính tiết kiệm, chống lãng phí trong khu vực ngoài Nhà nước, đó là trong các tầng lớp nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội…

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tập trung đánh giá mức độ thể chế hóa các quan điểm của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư về xây dựng văn hóa tiết kiệm; đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành “tự giác”, “tự nguyện”, “cơm ăn nước uống, áo mặc hàng ngày”; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lấy đó là một trong những giải pháp căn cơ, góp phần xây dựng văn hóa tiết kiệm.

“Cần đánh giá các quy định tại dự thảo luật về công tác công khai giám sát; bảo đảm vai trò giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam các cấp và nhân dân trong việc tiết kiệm, chống lãng phí. Có cơ chế khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia phát hiện và cung cấp kịp thời các thông tin về hành vi lãng phí”, ông Hoàng Công Thủy nêu rõ.

LÂM NGUYÊN