Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành trung tâm thương mại – dịch vụ số khu vực

Phiên livestream bán hàng OCOP, sản phẩm đặc trưng trên sàn thương mại điện tử diễn ra tại TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Nguyễn Văn Trừ, Phó Giám đốc Sở Công thương Đà Nẵng, trong bối cảnh hội nhập và kinh tế số, thương mại điện tử là động lực quan trọng giúp đổi mới phương thức kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở ra cơ hội phát triển cho ngành bán lẻ. 8 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố ước đạt 168.000 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ; trong đó bán lẻ đạt gần 92.000 tỷ đồng, doanh thu từ siêu thị và trung tâm thương mại đạt gần 8.000 tỷ đồng, đều tăng trên 16%.

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường cho biết, thành phố có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại điện tử nhờ hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, dân số trẻ, thói quen tiêu dùng số phổ biến. Thành phố đang cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, với hơn 500 siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng tiện lợi và 240 chợ. Ông đề nghị Sở Công thương sớm triển khai chương trình hỗ trợ trong 2-3 năm tới, trọng tâm là đào tạo kỹ năng số, hướng dẫn thanh toán, vận chuyển, quảng bá; đồng thời bảo đảm môi trường giao dịch trực tuyến an toàn, minh bạch.

Ông cũng kêu gọi doanh nghiệp, tiểu thương mạnh dạn chuyển từ bán hàng truyền thống sang kết hợp thương mại điện tử, chú trọng quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương; nhấn mạnh sự chủ động, quyết tâm là yếu tố quyết định thành công.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hội thảo cũng ghi nhận nhiều ý kiến đề xuất. Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), cho rằng thương mại điện tử bền vững phải dựa trên ba trụ cột: chính phủ – người dân – doanh nghiệp. Với Đà Nẵng, ông đề xuất các giải pháp như cần phát triển sàn địa phương, thúc đẩy thanh toán trực tuyến, tối ưu giao hàng, hỗ trợ marketing, đào tạo Go Online – Go AI, nâng cao trải nghiệm bằng AI, tổ chức liên kết vùng, ứng dụng công nghệ mới, mở rộng giao dịch xuyên biên giới gắn với khu thương mại tự do và nuôi dưỡng hệ sinh thái khởi nghiệp.

Thượng tá Trần Nhất Trí, Phó Trưởng phòng An ninh Kinh tế - Công an TP Đà Nẵng chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thượng tá Trần Nhất Trí, Phó Trưởng phòng An ninh Kinh tế (Công an TP Đà Nẵng), cho biết năm 2024 cả nước xử lý 3.000 vụ vi phạm thương mại điện tử, một nửa liên quan hàng giả, hàng cấm; riêng Đà Nẵng có 89 vụ, khởi tố 1 vụ án với 23 bị can. Nguyên nhân do pháp luật chưa theo kịp, thanh toán COD và công nghệ ẩn danh khó kiểm soát, một số doanh nghiệp cố tình vi phạm, người tiêu dùng thiếu kỹ năng. Ông kiến nghị tăng cường kiểm tra, xác thực người bán, giám sát dòng tiền, tuyên truyền nhận diện lừa đảo, đồng thời sớm ban hành Luật Thương mại điện tử (sửa đổi) năm 2025, tham khảo kinh nghiệm quốc tế như Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số của EU.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Vũ Xuân Linh, Tập đoàn Sea Limited (Shopee), nhấn mạnh Đà Nẵng có thể trở thành trung tâm thương mại điện tử của khu vực Nam Trung bộ, gắn với hạ tầng logistics và các chương trình liên kết vùng, giúp doanh nghiệp địa phương vươn ra thị trường ASEAN.

XUÂN QUỲNH