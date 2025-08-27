Đà Nẵng tăng tốc đầu tư, nâng chuẩn trường lớp vùng khó khăn

Năm học vừa qua, ngành giáo dục TP Đà Nẵng trước đây và tỉnh Quảng Nam đã đạt được những kết quả nổi bật. Quy mô mạng lưới phát triển mạnh mẽ, toàn thành phố có 481 trường mầm non, mẫu giáo (296 công lập, 185 ngoài công lập), hơn 1.500 cơ sở độc lập, huy động 154.000 trẻ đến trường, đạt tỷ lệ 83,9%.

Các địa phương đã triển khai kịp thời nhiều nghị quyết, chính sách hỗ trợ trẻ em và giáo viên, đặc biệt tại khu công nghiệp, vùng khó khăn, với tổng kinh phí thực hiện hơn 67,7 tỷ đồng.

Về đầu tư cơ sở vật chất, Đà Nẵng đầu tư gần 300 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp trường lớp. Quảng Nam trước đây xây mới 7 trường, 3 điểm trường với gần 100 tỷ đồng. 31 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, tình trạng thiếu giáo viên, nhất là ở vùng khó khăn, vẫn là thách thức lớn.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại hội nghị, Sở GD-ĐT đã triển khai nhiệm vụ năm học 2025–2026. Theo bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng, các địa phương quan tâm công tác giáo dục, phối hợp chặt chẽ với ngành trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học mới. Các trường cần chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp điều kiện thực tế, chú trọng phương án phòng chống bão lũ và bảo đảm an toàn cho học sinh. Công tác chuẩn bị khai giảng phải thực hiện đúng hướng dẫn, phối hợp tốt với phụ huynh, đồng thời bảo đảm trang trọng, ý nghĩa.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu, thời gian tới, toàn ngành quán triệt quan điểm “giáo dục là quốc sách hàng đầu”, bám sát các nghị quyết của Trung ương, rà soát và xây dựng chính sách phù hợp với đặc thù Đà Nẵng. Nhiệm vụ trọng tâm gồm: nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất; đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai chương trình STEM và AI; quan tâm chế độ, sớm ban hành chính sách đãi ngộ cho giáo viên vùng sâu, vùng xa; khẩn trương tuyển dụng biên chế, không để kéo dài hợp đồng. Đồng thời, toàn ngành phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện khai giảng, kiểm tra thực tế cơ sở, đặc biệt ở miền núi và tập trung triển khai các dự án đầu tư trường lớp tại khu vực khó khăn.

XUÂN QUỲNH