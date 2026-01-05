Đặc khu Phú Quý thiếu xăng dầu

Đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) đang đối mặt tình trạng thiếu hụt xăng dầu cục bộ do thời tiết xấu kéo dài khiến tàu vận tải không thể hoạt động để tiếp nhiên liệu từ đất liền ra đảo.

Các cây xăng tại đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) tạm thời hết xăng. Ảnh: NDCC

Trao đổi nhanh với phóng viên Báo SGGP sáng 5-1, ông Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, cả 3 điểm kinh doanh xăng dầu trên đảo đều đã thông báo tạm hết xăng. Vào những ngày thời tiết bình thường, 3 trạm xăng dầu cơ bản đáp ứng được nhu cầu cho sinh hoạt, đi lại và sản xuất của người dân. Tuy nhiên, mùa gió chướng hàng năm thường dễ xảy ra đứt đoạn nguồn cung do tàu không vận chuyển được.

Theo ghi nhận, ngày 4-1, 2 điểm kinh doanh đã hết xăng hoàn toàn, duy nhất còn cơ sở kinh doanh xăng dầu Tân Tiến vẫn còn bán “nhỏ giọt”, mỗi người dân chỉ mua được từ 1–2 lít. Đến sáng 5-1, toàn bộ 3 trạm kinh doanh xăng dầu trên đảo đã thông báo không còn xăng để bán. "Tàu vận tải đã vào đất liền để lấy xăng dầu, nhưng biển động mạnh nên chưa thể quay trở ra. Nếu thời tiết ổn định, dự kiến 2 ngày nữa sẽ có hàng”, đại diện UBND đặc khu Phú Quý thông tin.

Chính quyền địa phương cũng đã chủ động làm việc, gửi văn bản đến các đơn vị và cơ quan liên quan để đôn đốc nguồn cung sớm ổn định thị trường phục vụ nhu cầu của người dân.

Một điểm kinh doanh xăng dầu trên đặc khu Phú Quý treo bảng hết xăng. Ảnh: NDCC

UBND đặc khu Phú Quý đề nghị người dân yên tâm, theo dõi thông tin từ chính quyền, đồng thời sử dụng nhiên liệu tiết kiệm trong thời gian chờ tàu tiếp nhiên liệu cập đảo khi biển êm trở lại.

Đặc khu Phú Quý nằm cách đất liền khoảng 56 hải lý, dân số khoảng 32.000 người. Hàng năm, cứ vào dịp cuối năm và dịp đầu năm mới, thời tiết trên biển thường có sóng cao, gió lớn nên việc cung ứng xăng dầu cho đặc khu thường bị gián đoạn.

TIẾN THẮNG