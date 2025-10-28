Hỗ trợ kịp thời 4 du khách nước ngoài gặp nạn trong mưa lũ ở Huế

Sáng 28-10, mưa ở Huế ngớt hạt song lũ trên sông Hương, sông Bồ vẫn còn ở mức báo động 3, khiến cuộc sống của người dân ở vùng thấp trũng gặp nhiều khó khăn.

Tại khách sạn Huế (số 1/142 Nguyễn Sinh Cung, TP Huế) hiện có khoảng 50 khách công tác và 10 sinh viên đang tá túc tạm thời ở đây. Nước lũ dâng cao gần 1m khiến khu vực bị cô lập, điện cúp và nguồn thực phẩm đã cạn kiệt, buộc khách sạn kêu gọi sự hỗ trợ khẩn cấp từ chính quyền và các lực lượng cứu hộ.

Phòng Hậu cần Công an TP Huế kịp thời triển khai lực lượng, hỗ trợ nước uống, mì tôm và một số nhu yếu phẩm thiết yếu, giúp du khách và sinh viên tạm thời ổn định sinh hoạt, chờ nước rút.

Hỗ trợ mì tôm người dân vùng thấp trũng

Trong khi đó, Công an phường Thuận Hóa, TP Huế kịp thời hỗ trợ 2 du khách người Pháp cùng một hướng dẫn viên du lịch bị mắc kẹt tại đường Phan Chu Trinh, TP Huế về nơi lưu trú an toàn.



Sáng 28-10, Công an phường Thuận Hóa, TP Huế hỗ trợ thực phẩm thiết yếu cho 2 du khách người Úc bị gãy tay. Trước đó, ngay khi nhận được thông tin đề nghị hỗ trợ trong mưa lũ ngày 27-10, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Thuận Hóa nhanh chóng có mặt tại khách sạn Mondial (đường Nguyễn Huệ, phường Thuận Hóa), đưa du khách nước ngoài bị gãy tay đến bệnh viện điều trị.

Hỗ trợ kịp thời các du khách gặp nạn vì mưa lũ ở Huế

Sáng 28-10, Công an xã Phú Vang đến động viên và hỗ trợ nhu yếu phẩm các hộ dân tại khu vực Cống Quan, xã Phú Vang – nơi cô lập do mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao. Tại đây, đoàn đã trao tặng mì tôm, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu, đồng thời nắm bắt tình hình đời sống của người dân, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn biện pháp đảm bảo an toàn trong thời điểm nước vẫn còn ngập sâu.

Sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Huế huy động lực lượng và phương tiện chuyên dụng hỗ trợ hút nước tại khu vực Công viên Kim Đồng (TP Huế) sau khi mưa lớn kéo dài khiến khu vực này ngập sâu. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, hỗ trợ tiêu thoát nước tại những điểm ngập nặng, góp phần khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống người dân.

Xử lý ngập lụt tại khu vực Công viên Kim Đồng

Sáng 28-10, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết, lũ trên sông Hương và sông Bồ vẫn đang ở mức trên báo động 3, lũ rút chậm. Hiện trung tâm TP Huế và các phường, xã vùng ven thấp trũng tiếp tục ngập trong lũ.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, từ sáng 28 đến sáng 30-10, tại TP Huế có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến 150 - 300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi 200 - 400mm, có nơi trên 600mm.

Trong 12 giờ tới, lũ các sông tiếp tục xuống chậm, nhưng sông Hương vẫn còn mức rất cao, trên báo động 3, sông Bồ dao động xấp xỉ báo động 3. Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống chậm, sông Hương xuống mức báo động 2 đến báo động 3, sông Bồ trên báo động 2.

>>> Một số hình ảnh về tình hình ngập lụt ở TP Huế, sáng 28-10.

VĂN THẮNG