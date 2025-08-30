Đảm bảo an toàn khi tham dự sự kiện diễu binh, diễu hành

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 dự kiến thu hút hàng vạn người tham dự. Để có trải nghiệm trọn vẹn khi tham dự, các chuyên gia y tế khuyến cáo:

Trước khi tham dự: Lựa chọn trang phục gọn gàng, lịch sự; đi giày, dép có quai hậu, tránh giày cao gót, dép lê; mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ; mang theo các phụ kiện gọn nhẹ chống nắng, mưa; người có bệnh nền, bệnh tim mạch, hô hấp... cần hạn chế tham gia chỗ đông người.

Trong khi tham dự: Không chen lấn, xô đẩy; không phấn khích quá mức, tránh tranh cãi, gào thét. Trường hợp có tình huống khẩn cấp, không hoang mang, không nghe tin đồn; không hoảng loạn chạy, xô đẩy; bình tĩnh nghe các thông báo; tuân thủ chỉ dẫn của các lực lượng an ninh, bảo vệ; đi theo dòng người, giữ tư thế vững, không cố đi ngược chiều dòng người và quan sát lối thoát hiểm, nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Khi bị cuốn vào đám đông: Cần bình tĩnh, không gào thét, hoảng loạn; giữ tay trước ngực để bảo vệ phổi, tránh ngạt thở; bước từng bước ngắn theo nhịp chuyển động của dòng người; không dừng lại giữa dòng người; nếu bị ngã cần bảo vệ đầu, gập người bảo vệ các bộ phận quan trọng và tìm cơ hội đứng dậy ngay khi có thể. Đặc biệt, nếu cảm thấy không an toàn hãy rời khỏi đám đông.

MINH NAM