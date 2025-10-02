Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão số 11 tiến vào Biển Đông

Hôm nay 2-10, cơ bản trên cả nước có nắng nhiều, mưa ít hơn những ngày qua. Nhưng thời tiết chỉ tạm tốt đẹp trở lại trước khi có cơn bão số 11 vào Biển Đông.

Sau nhiều ngày mưa dông kéo dài, sáng nay 2-10, không khí tại Hà Nội, TPHCM và nhiều nơi trên cả nước đã sáng sủa hơn hẳn. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia (NCHMF) và các chuyên gia về khí hậu, hầu khắp cả nước hôm nay ít mưa, trời nắng nhiều.

Chỉ riêng Hà Giang và ven biển Nam bộ có mưa rào cục bộ buổi sáng, còn về chiều mưa ở Nam bộ và Tây Nguyên xuất hiện rải rác, cường độ nhỏ hơn so với ngày 1-10.

Hôm nay 2-10, Hà Nội nắng ráo trở lại từ sáng sớm. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo dự báo của các ứng dụng quốc tế như Weather.com và AccuWeather, Hà Nội tạnh ráo, chỉ có dông ngắn hạn buổi trưa; TPHCM có vài cơn mưa trái mùa nhưng phần lớn thời gian vẫn nắng xen mây. Các mô hình dự báo khí hậu toàn cầu như GFS (Hoa Kỳ) và ECMWF (châu Âu) cũng cho kết quả: Bắc bộ và Trung bộ nhiều nắng đến khoảng ngày 5-10, Nam bộ sẽ mưa tăng trở lại từ chiều mai 3-10.

Dự báo về áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở phía Đông Philippines, hôm nay, Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) và Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp Hoa Kỳ (JTWC) đều nhận định xoáy thuận nhiệt đới này có khả năng rất cao mạnh lên thành bão ngay trong hôm nay, 2-10.

Ảnh vệ tinh sáng 2-10 cho thấy nhiều nơi ở Việt Nam ít mây, nắng ráo. Trong khi một cơn bão mới sắp vào Biển Đông. Nguồn: Z.E

Theo bản đồ dự báo của JMA, quỹ đạo bão có xu hướng đi chếch về phía Bắc, tiến thẳng Biển Đông vào tối 3-10. JTWC cho rằng cơn bão sẽ hướng về khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và ảnh hưởng tới vịnh Bắc bộ với xác suất cao. NCHMF cũng dự báo theo kịch bản này và cảnh báo vùng biển vịnh Bắc bộ sẽ có thời tiết rất nguy hiểm trong những ngày tới.

Quỹ đạo của bão số 11 theo cập nhật của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia sáng 2-10

Như vậy, thời tiết ở Hà Nội, TPHCM và nhiều nơi trên cả nước chỉ tạm thời tốt lên trước khi xấu trở lại với nguy cơ mưa gió và lũ lụt tái xuất. Người dân tại các đô thị cần chủ động phương án chống ngập từ sớm để tránh thiệt hại như những ngày qua. Ngư dân ở các địa phương ven biển Bắc bộ và Trung bộ cần theo dõi sát thông tin bão vào Biển Đông, không ra khơi và đi vào khu vực nguy hiểm ở giữa và Bắc Biển Đông trong vài ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng sớm 2-10, tâm áp thấp nhiệt đới nằm ở tọa độ khoảng 14,8 độ vĩ Bắc - 129 độ kinh Đông, ngoài khơi phía Đông Philippines, sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển Tây Tây Bắc khoảng 15km/giờ. Trung tâm dự báo 24 giờ tới, áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão, đến 1 giờ sáng 3-10 ở gần đảo Luzon (Philippines) với sức gió cấp 8-9, giật cấp 10. Sau đó, bão đi nhanh hơn, khoảng 25km/giờ, vượt qua đảo Luzon, tiến vào Biển Đông, mạnh lên cấp 10, giật trên cấp 11.

PHÚC HẬU