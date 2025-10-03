Đến ngày 5-10, phải ổn định tình hình nhân dân vùng bão lũ

Ngày 3-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Tham dự có các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ và lãnh đạo 12 tỉnh, thành bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng bởi mưa bão.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo, thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ gây ra rất lớn. Bộ NN-MT thống kê, đến 9 giờ ngày 3-10, có 66 người chết, mất tích; 164 người bị thương; 349 ngôi nhà bị sập đổ, trên 172.000 ngôi nhà hư hỏng, 1.486 điểm trường, 145 cơ sở y tế bị thiệt hại; trên 100.000ha lúa và hoa màu, thủy sản bị ngập, bị thiệt hại; nhiều tuyến đường giao thông kết nối và cơ sở hạ tầng thiết yếu về giao thông, điện, viễn thông bị hư hại nghiêm trọng, trong đó có trên 8.800 cột điện bị gãy đổ, gần 2,7 triệu khách hàng mất điện (đã khôi phục hơn 2,2 triệu khách hàng).

Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính tại một số tỉnh là 15.864 tỷ đồng, trong đó Hà Tĩnh khoảng 6.000 tỷ đồng, Tuyên Quang 3.000 tỷ đồng, Lào Cai 2.750 tỷ đồng, Nghệ An 2.120 tỷ đồng, Cao Bằng 750 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng…

Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp, chưa năm nào dông lốc nhiều như năm nay, làm chết nhiều người. Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc cũng cho biết, lốc xoáy ngày 29-9 tại tỉnh là hiện tượng rất hiếm gặp, những người cao tuổi cũng chưa từng thấy.

Tại cuộc họp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng bị thiên tai.

Thủ tướng hoan nghênh, biểu dương các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và cả hệ thống chính trị các tỉnh, thành bị ảnh hưởng, cùng các lực lượng Quân đội, Công an đã chủ động vào cuộc ứng phó kịp thời và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão, mưa lũ, từng bước ổn định đời sống.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu sớm ổn định tình hình nhân dân

Thủ tướng nhấn mạnh một số kinh nghiệm quan trọng: phải tập trung, tìm mọi cách, mọi biện pháp để bảo vệ tính mạng, cuộc sống người dân là trên hết, trước hết, hạn chế tối đa số người chết, người bị thương; phải dự báo tốt về bão, lũ, sạt lở, sụt lún, ngập úng.

Trên cơ sở đó huy động 4 tại chỗ, phòng chống, ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả; phải chuẩn bị từ sớm, từ xa, từ khi chưa xảy ra sự cố, chuẩn bị từ trên xuống, từ dưới lên, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong.

Về tồn tại, hạn chế, Thủ tướng cho rằng, có nơi vẫn còn tình trạng chủ quan do cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu thiếu cương quyết; cơ sở hạ tầng nhìn chung còn thiếu và yếu, nhiều công trình xây dựng từ lâu, không thể khắc phục trong "ngày một ngày hai"; nhiều đô thị xảy ra ngập úng, kể cả ở đồng bằng, ven biển, đảo, miền núi, trong đó có Hà Nội…

Về công việc sắp tới, Thủ tướng yêu cầu ổn định tình hình, đời sống nhân dân trong thời gian sớm nhất, tập trung các nhiệm vụ cấp bách, xem xét thứ tự ưu tiên để tập trung nguồn lực, lực lượng để xử lý cụ thể.

Trong đó, trước hết, Thủ tướng yêu cầu phải lo hậu sự chu đáo cho những người đã mất và hỗ trợ gia đình; tìm kiếm người mất tích; chăm lo cho người bị thương.

Thứ hai, chăm lo chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho nhân dân, dứt khoát không để người dân sống cảnh "màn trời chiếu đất", đói khát; từ nay đến 5-10 phải ổn định tình hình nhân dân.

Thứ ba, huy động nguồn lực nhanh chóng xây dựng lại 349 nhà bị sập đổ, hư hỏng hoàn toàn, hoàn thành trước 15-12, nếu thiếu nguồn lực thì đề xuất, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng; đồng thời hoàn thành sửa chữa nhà bị tốc mái, hư hỏng trong tháng 10. Nhân dịp này, Thủ tướng biểu dương Bộ Công an đã bắt tay ngay cùng Ninh Bình xây dựng lại các nhà bị sập đổ do thiên tai vừa qua.

Cùng với đó, tập trung khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, cơ sở khám, chữa bệnh, hoàn thành chậm nhất vào 15-10, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập, thuốc men, trang thiết bị y tế; sớm khôi phục hạ tầng thiết yếu; hỗ trợ tối đa các hộ bị thiệt hại, khôi phục sản xuất kinh doanh, dịch vụ, nhất là sản xuất nông nghiệp.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp các địa phương triển khai ngay các chính sách hỗ trợ, chi trả bảo hiểm với các doanh nghiệp để khôi phục sản xuất kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại có chính sách khoanh nợ, giãn nợ, tiếp tục cho vay, các gói tín dụng hỗ trợ để khôi phục sản xuất.

Về lâu dài, trong số các nhiệm vụ, Thủ tướng chỉ đạo cần rà soát lại tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về thiết kế, vận hành các công trình, cơ sở hạ tầng, nhất là điện, giao thông, viễn thông, cấp thoát nước, đê điều, thủy lợi đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu rất cực đoan; rà soát quy hoạch, sắp xếp lại dân cư ở miền núi, vùng thấp, vùng trũng, ven sông, kể cả tại Hà Nội.

Các bộ, ngành, địa phương khi quy hoạch, quyết định đầu tư dự án cần rất lưu ý vấn đề ứng phó thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu; rà soát, đầu tư, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi, đê điều; nghiên cứu phương án lấn biển để vừa ứng phó thiên tai, vừa mở rộng không gian phát triển; tuyên truyền, vận động từ sớm, từ xa, nâng cao ý thức của người dân.

Thủ tướng cũng lưu ý công tác chuẩn bị, ứng phó với cơn bão số 11 trên Biển Đông.

LÂM NGUYÊN