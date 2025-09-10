Di Động Việt mở đăng ký thông tin iPhone 17 series

Apple vừa chính thức trình làng iPhone 17 series cùng nhiều sản phẩm mới trong hệ sinh thái và Di Động Việt đã mở cổng đăng ký nhận thông tin để khách hàng tại Việt Nam cập nhật sớm giá, màu sắc và chính sách.

iPhone 17 Pro với màu sắc mới

Apple chính thức giới thiệu iPhone 17 series cùng nhiều sản phẩm mới như Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 và AirPods Pro 3. Sự kiện thu hút sự theo dõi của hàng triệu người trên toàn cầu, đặc biệt, dòng điện thoại iPhone 17 trở thành tâm điểm nhờ hàng loạt cải tiến về thiết kế, hiệu năng và trải nghiệm người dùng.

iPhone 17 Pro và Pro Max được nâng cấp lên chip A19 Pro, RAM 12GB, đi kèm hệ thống tản nhiệt buồng hơi lần đầu xuất hiện trên iPhone, giúp cải thiện khả năng vận hành khi chơi game hay quay video độ phân giải cao. Cụm ba camera 48MP Fusion, trong đó telephoto hỗ trợ zoom quang học 8x kết hợp cùng màn hình ProMotion 120Hz chống phản chiếu, mang đến trải nghiệm hiển thị mượt mà ngay cả dưới ánh sáng mạnh.

Ngoài phiên bản Pro, Pro Max, iPhone Air cũng là phiên bản gây chú ý năm nay nhờ độ mỏng chỉ 5,6mm, khung titan cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng ưa chuộng sự gọn nhẹ. Còn về iPhone 17 tiêu chuẩn, máy sẽ có dung lượng từ 256GB, sở hữu màn hình 6,3 inch ProMotion 120Hz, camera trước 24MP và chip A19.

Các phiên bản iPhone 17 bản thường sẽ có 5 màu sắc gồm: Tím Oải Hương, Xanh Lam Khói, Đen, Trắng và Xanh Lá Xô Thơm. iPhone Air có 4 phiên bản màu là Đen Không Gian, Trắng Mây, Vàng Nhạt và Xanh Da Trời. Cuối cùng, iPhone 17 Pro và Pro Max có 3 tùy chọn màu là Cam Vũ Trụ, Xanh Đậm và Bạc.

Bên cạnh iPhone, Apple cũng giới thiệu Apple Watch Series 11 với khả năng kết nối 5G, tính năng phát hiện tăng huyết áp (hypertension detection), công cụ đánh giá chất lượng giấc ngủ (Sleep Score) và pin kéo dài đến 24 giờ. Apple Watch Ultra 3 bổ sung kết nối vệ tinh, pin lên đến 72 giờ ở chế độ tiết kiệm, cùng khả năng 5G và cảnh báo huyết áp nâng cao. Trong khi đó, AirPods Pro 3 được tích hợp cảm biến đo nhịp tim, hỗ trợ dịch ngôn ngữ trực tiếp (Live Translation), cùng nhiều tính năng mới.

Ngay sau khi sự kiện kết thúc, hệ thống Di Động Việt cũng chính thức mở cổng đăng ký nhận thông tin sớm dành cho khách hàng quan tâm iPhone 17 series. Việc đăng ký giúp khách hàng sớm nắm bắt chi tiết về giá bán, chính sách và các quyền lợi độc quyền khi sản phẩm chính thức mở bán.

Đại diện Di Động Việt chia sẻ: “Chúng tôi đã sẵn sàng hệ thống đăng ký quan tâm sớm, tăng năng lực xử lý trade-in bao gồm tinh gọn quy trình, chuẩn bị các kịch bản phù hợp để tăng trải nghiệm khách hàng trong từng giai đoạn. Đồng thời, Di Động Việt cũng chuẩn bị kho vận, công tác vận chuyển… để giao máy đến tay khách hàng ngay trong thời gian mở bán chính thức. Song song, các cửa hàng trọng điểm trên toàn hệ thống sẽ triển khai các hoạt động đồng loạt để phục vụ khách hàng tốt nhất trong những giờ đầu tiên”.

BÌNH LÂM