Đối tượng chém người tại chợ Phú Nhuận bị bắt ở cửa khẩu Tây Ninh

Ngày 26-12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM đã tiếp nhận đối tượng liên quan vụ cố ý giết người do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (tỉnh Tây Ninh) bàn giao để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 25-12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây nhận được thông tin phối hợp truy xét nhanh của PC02 Công an TPHCM về đối tượng Huỳnh Kim Long (sinh năm 2003, trú TPHCM) liên quan trong vụ cố ý giết người xảy ra vào đêm 24-12, tại khu vực chợ Phú Nhuận.

Đối tượng Long bị lực lượng chức năng bắt giữ

Lúc 8 giờ 15 phút ngày 26-12, trong quá trình kiểm tra, kiểm soát hành khách làm thủ tục xuất, nhập cảnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã phát hiện đối tượng Huỳnh Kim Long nên bắt giữ đưa về trụ sở.

Theo lời khai ban đầu, vào tối 24-12, Huỳnh Kim Long đang ở nhà thì nghe vợ cãi nhau qua điện thoại với một người phụ nữ và bị dọa đánh. Long nói chuyện qua điện thoại với người này rồi hẹn gặp nhau tại khu vực chợ Phú Nhuận.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Long nhờ bạn chở đến điểm hẹn. Khi đến nơi, Long thấy khoảng 5 người (1 nữ, 4 nam). Trong đó, một người đàn ông đứng ra xác nhận là người đã nói chuyện điện thoại trước đó nên Long đã xảy ra xô xát với người này. Trong lúc đánh nhau, Long lấy một con dao mang theo chém liên tiếp vào người của đối phương. Sau khi gây án, Long rời khỏi hiện trường.

Đối tượng Long được bàn giao để PC02 Công an TPHCM điều tra xử lý theo quy định

Đến chiều 25-12, Long di chuyển về khu vực cửa khẩu Mộc Bài. Sáng 26-12, Long đổi hướng sang cửa khẩu Mỹ Quý Tây để làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

VĂN ANH