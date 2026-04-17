Đức dự kiến triển khai lực lượng quân sự để đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz

Chính phủ Đức dự kiến triển khai lực lượng quân sự tham gia nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng khu vực ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuyến thương mại huyết mạch này.

Hải quân Mỹ đã bắt đầu chiến dịch rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM | X

Báo Süddeutsche Zeitung dẫn lời Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, sau cuộc gặp với Thủ tướng Ireland Micheál Martin tại Berlin ngày 16-4, Đức “về cơ bản đã sẵn sàng” giúp đảm bảo an ninh các tuyến đường vận chuyển, nhưng kèm theo những điều kiện nghiêm ngặt.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz từng nhiều lần khẳng định, Berlin sẵn sàng tham gia chiến dịch đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, việc triển khai lực lượng chỉ được tiến hành khi đáp ứng các điều kiện tiên quyết như chấm dứt giao tranh, có ủy thác của Quốc hội Liên bang và xây dựng được kế hoạch tác chiến đa quốc gia khả thi.

Phạm vi tham gia của quân đội nước này sẽ tập trung vào các hoạt động rà phá thủy lôi và trinh sát biển tầm xa. Hiện, Hải quân Đức đang duy trì biên chế 8 tàu quét thủy lôi, 2 tàu tác chiến dành cho thợ lặn và 2 máy bay trinh sát biển P-8 Poseidon sẵn sàng triển khai.

Theo trang Politico, vấn đề này dự kiến ​​sẽ được đưa ra thảo luận vào ngày 17-4 tại Paris, nơi Thủ tướng Đức Friedrich Merz dự kiến ​​sẽ gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tại Hội nghị Quốc tế về an ninh hàng hải.

Với sự hiện diện của gần 30 nguyên thủ và người đứng đầu các Chính phủ, hội nghị sẽ tập trung thảo luận kế hoạch thiết lập hành lang an toàn nhằm sớm khôi phục hoạt động hàng hải tự do tại eo biển Hormuz ngay khi điều kiện an ninh cho phép.

HẠNH CHI