Đường sắt bắt đầu mở bán vé dịp cao điểm hè năm 2026

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa mở bán vé các chuyến tàu khách dịp vận tải hè 2026, thời gian chạy tàu từ ngày 15-5 đến hết ngày 16-8.

Theo kế hoạch, ngành đường sắt sẽ chạy thường xuyên 5 đôi tàu Thống Nhất giữa Hà Nội - TPHCM. Trong đó, xuất phát ga Hà Nội có: tàu SE1 lúc 21 giờ 45 phút, tàu SE3 lúc 19 giờ 20 phút, tàu SE5 lúc 8 giờ, tàu SE7 lúc 6 giờ, tàu SE9 lúc 13 giờ; xuất phát từ ga Sài Gòn có: tàu SE2 lúc 20 giờ 35 phút, tàu SE4 lúc 19 giờ 20 phút, tàu SE6 lúc 8 giờ 45 phút, tàu SE8 lúc 6 giờ, tàu SE10 lúc 13 giờ 15 phút.

Tuyến Hà Nội - Vinh có: tàu NA1 xuất phát ga Hà Nội lúc 22 giờ 45 phút, tàu NA2 xuất phát ga Vinh lúc 21 giờ 30 phút; tuyến Hà Nội - Đồng Hới có: tàu QB1 xuất phát ga Hà Nội lúc 20 giờ, tàu QB2 xuất phát ga Đồng Hới lúc 14 giờ 55; tuyến Hà Nội - Đà Nẵng có tàu SE19 xuất phát ga Hà Nội lúc 19 giờ 45 phút, tàu SE20 xuất phát ga Đà Nẵng lúc 18 giờ.

Tuyến TPHCM - Đà Nẵng có tàu SE21 xuất phát ga Đà Nẵng lúc 7 giờ 55 phút, tàu SE22 xuất phát ga Sài Gòn lúc 10 giờ 15 phút; tuyến TPHCM - Quy Nhơn có: tàu SE30 xuất phát ga Sài Gòn lúc 18 giờ, tàu SE29 xuất phát ga Quy Nhơn lúc 12 giờ 50 phút; tuyến TPHCM - Nha Trang có: tàu SNT2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 21 giờ 45 phút, tàu SNT1 xuất phát ga Nha Trang lúc 20 giờ 20 phút; tuyến TPHCM - Phan Thiết có: tàu SPT2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 6 giờ 45 phút, tàu SPT1 xuất phát ga Phan Thiết lúc 13 giờ 30 phút.

Tuyến Đà Nẵng - Huế sẽ chạy hàng ngày 2 đôi tàu "Kết nối di sản" HĐ1/2, HĐ3/4; tuyến Hà Nội - Lào Cai chạy hàng ngày các đôi tàu SP3/SP4 và SP7/SP8; tuyến Hà Nội - Hải Phòng chạy hàng ngày các đôi tàu Hoa phượng đỏ HP1/2, LP5/6, LP2/3, LP7/8; tuyến Đà Lạt - Trại Mát chạy hàng ngày các đôi tàu DL1/2, DL3/4, DL7/8, DL9/10, DL11/12 và chạy thêm đôi tàu DL5/6.

Về giá vé, trong dịp Hè 2026, ngành đường sắt sẽ giảm 10% vé lượt về đối với hành khách mua vé cá nhân, thỏa mãn các điều kiện của mua vé khứ hồi; giảm 15% giá vé khứ hồi đối với các tàu SP2, SP4, SP8 (tuyến Hà Nội - Lào Cai).

Đồng thời, hành khách mua vé tập thể từ 20 người trở lên, nếu mua trước từ 1 đến 19 ngày, được giảm giá từ 3 đến 9% giá vé. Hành khách mua vé cá nhân trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên sẽ được giảm 5 đến 10% giá vé. Số lượng vé có hạn trên mỗi đoàn tàu (20 vé/loại/chỗ), không áp dụng cho loại chỗ khoang 4 giường tàu SE3, SNT1/2, SPT1/2.

Hành khách mua vé sát ngày khởi hành (trong vòng 2 ngày trước giờ tàu chạy), giá vé sẽ được điều chỉnh tăng từ 5% đến 7% so với mức thông thường.

BÍCH QUYÊN

