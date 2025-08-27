Ericsson hợp thúc đẩy đào tạo 5G tại Việt Nam

Tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực viễn thông Ericsson (NASDAQ: ERIC), và Trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vừa công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm trang bị cho sinh viên Việt Nam kiến thức và kỹ năng cần thiết về 5G và các công nghệ số liên quan.

Ericsson là tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực viễn thông

Bà Rita Mokbel, Chủ tịch Ericsson Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng sáng kiến này sẽ trang bị cho thế hệ trẻ Việt Nam kiến thức về những công nghệ tiên tiến nhất, không chỉ trong lĩnh vực viễn thông mà còn mở rộng sang các ngành khác như giao thông vận tải. Những chương trình hợp tác như thế này sẽ góp phần giúp Việt Nam xây dựng đội ngũ chuyên gia sẵn sàng đồng hành cùng chiến lược số hóa của Chính phủ”.

Trong khuôn khổ hợp tác này, Ericsson sẽ hỗ trợ triển khai các ứng dụng thực tiễn 5G tại Việt Nam trong nhiều ngành khác nhau, tiên phong là ngành đường sắt. Ericsson sẽ cử các chuyên gia trực tiếp tham gia giảng dạy và tổ chức các hội thảo chuyên đề về công nghệ 5G và các ứng dụng thực tiễn, đặc biệt trong lĩnh vực đường sắt cao tốc…

Ông Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải cho biết: Sự hợp tác này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chương trình đào tạo của Trường mà đây sẽ là cơ hội quan trọng để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển các giải pháp hiện đại phục vụ ngành giao thông vận tải, trong đó có hệ thống đường sắt cao tốc tại Việt Nam”.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới nền kinh tế số với 5G, việc trang bị cho sinh viên kiến thức về 5G và các công nghệ tiên tiến khác sẽ giúp đất nước khai thác tối đa tiềm năng của công nghệ này, đồng thời thúc đẩy quá trình số hóa quốc gia. Thông qua đào tạo nhân lực, triển khai cơ sở hạ tầng phù hợp và khuyến khích cộng đồng phát triển ứng dụng mới, Ericsson mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong xây dựng nền kinh tế số phát triển bền vững .

BÌNH LÂM