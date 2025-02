Giá vàng tăng trở lại, các "phố vàng" ở Hà Nội thưa vắng khách

Ngày 7-2, người dân thường mua vàng để cầu may, tuy nhiên các “phố vàng” ở Hà Nội thưa thớt khách hơn so với mọi năm, không còn cảnh chen chúc, xếp hàng lộn xộn để chờ được mua vàng.

Theo ghi nhận của PV, tại “phố vàng” Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội), các tiệm vàng đều có khách tới xếp hàng chờ mua vàng, song số lượng ít hơn so với mọi năm.

Một số khách đến mua vàng cho biết, sở dĩ năm nay lượng khách đi mua vàng ngày Vía Thần Tài giảm hơn so với mọi năm một phần do thời tiết mưa và rét, một phần do hôm nay là ngày đi làm nên nhiều người đã mua vàng từ nhiều ngày trước đó hoặc mua qua hình thức online.

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia kinh tế, việc giá vàng thế giới và trong nước liên tục biến động suốt năm vừa qua với những diễn biến khó lường cùng với những biện pháp can thiệp mạnh tay nhằm bình ổn thị trường vàng của Chính phủ và những khuyến cáo đối với người dân cũng là một trong những tác nhân khiến người dân dần dần không còn mặn mà với mặt hàng kim loại quý này. Thay vào đó, nhiều người chỉ mua với số lượng nhỏ để “lấy may”.

Theo ghi nhận, giá vàng miếng SJC sáng 7-2 đã tăng lên khoảng 500.000 đồng/lượng, lên mức 90,3 triệu đồng/lượng sau khi giảm mạnh vào ngày 6-2.

Công ty PNJ sáng nay niêm yết giá bán vàng miếng ở mức 90,3 triệu đồng/lượng, mua vào 86,8 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra và 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào. Còn giá vàng nhẫn 9999 được Công ty PNJ niêm yết ở mức 89,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 400.000 đồng/lượng so với hôm qua. Giá mua vào ở mức 86,7 triệu đồng/lượng.

Tương tự, tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá bán vàng nhẫn sau khi giảm mạnh về mức 89,55 triệu đồng/lượng vào hôm qua, hôm nay đã tăng 400.000 đồng/lượng, lên mức 89,95 triệu đồng/lượng bán ra và 86,5 triệu đồng/lượng(mua vào.

Nhìn chung, giá vàng trong nước tăng mạnh chủ yếu đón sức mua vào ngày Vía Thần Tài, còn giá vàng thế giới chỉ nhích nhẹ lên mức 2.867 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại ngân hàng tương đương 88,18 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới đang là 2,12 triệu đồng/lượng, trong khi chênh lệch giữa giá vàng thế giới và vàng nhẫn là 1,72 triệu đồng/lượng.

>> Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận về việc người dân mua vàng tại Hà Nội trong ngày Vía Thần Tài:

Một số người dân đến xếp hàng mua vàng trên phố Trần Nhân Tông từ 5 giờ ngày 7-2

Dù mưa rét nhưng vẫn có người chờ mua

Khoảng 6 giờ cùng ngày, lượng người mua vàng đến nhiều hơn, song vẫn ít so với các năm trước

Nhiều người cầm tiền mặt đi mua vàng

Một khách hàng tỏ ra vui mừng khi đến sớm và mua được vàng trước nhiều người

Bảng giá vàng niêm yết công khai tại một cửa hàng bán vàng trên phố Trần Nhân Tông vào đầu giờ sáng nay

Năm nay, cũng như mọi năm, các mẫu mã sản phẩm về vàng cũng đa dạng hơn để phục vụ nhu cầu khách hàng

Trong đó, có mẫu linh vật rắn

Đến trưa 7-2, lượng khách đến mua vàng tại các cửa hàng vàng tại Hà Nội vẫn chỉ lác đác

